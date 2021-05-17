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Экспортно ориентированные предприятия региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

17 мая 2021 17:36
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В конце апреля лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса определили на региональном уровне. 

Областное министерство экономического развития и инвестиций Самарской области под руководством министра Дмитрия Богданова приглашают индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний, достигших значимых результатов в экспортировании несырьевых неэнергетических товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года». 

В конце апреля лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса определили на региональном уровне. 

Поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на внешние рынки, курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Для этих целей в регионе создан Центр поддержки экспорта. 

«В прошлом году одни только малые и средние предприятия, получившие поддержку региона, экспортировали на 2,5 млрд рублей. Самарской области есть, что предложить на зарубежных рынках, и сегодня мы продолжаем работать над увеличением объемов экспорта товаров и услуг: внедряем новые инструменты поддержки, оказываем комплексные услуги, позволяющие предпринимателям в короткие сроки находить иностранных партнеров и заключать новые экспортные контракты. Уверен, что наши компании достойно представят регион на всероссийском конкурсе и будут высоко оценены на федеральном уровне», - рассказал Дмитрий Богданов о работе с экспортно ориентированными  предприятиями. 

Определение лучших экспортеров страны пройдет в два этапа: до 15 июня представители бизнеса должны подать заявку на участие в окружном этапе конкурса. Его призеры будут состязаться за победу федерального уровня. 

Лучших экспортеров страны определят в шести номинациях: экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, услуг, номинация «Трейдер года», а также «Прорыв года» (для МСП) и «Новая география» (для крупного бизнеса). 

Принять участие в конкурсе смогут действующие организации без задолженностей по налогам и страховым взносам. Итоги будут озвучены на VIII Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится в ноябре, в Москве. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра. 

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте конкурса

 

Теги: конкурс предприятия региона экспорт

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