Экспортно ориентированные предприятия региона приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года»

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Областное министерство экономического развития и инвестиций Самарской области под руководством министра Дмитрия Богданова приглашают индивидуальных предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний, достигших значимых результатов в экспортировании несырьевых неэнергетических товаров, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, принять участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года».

В конце апреля лучших экспортеров среди представителей малого и среднего бизнеса определили на региональном уровне.

Поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, ориентированных на внешние рынки, курирует министерство экономического развития и инвестиций Самарской области. Для этих целей в регионе создан Центр поддержки экспорта.

«В прошлом году одни только малые и средние предприятия, получившие поддержку региона, экспортировали на 2,5 млрд рублей. Самарской области есть, что предложить на зарубежных рынках, и сегодня мы продолжаем работать над увеличением объемов экспорта товаров и услуг: внедряем новые инструменты поддержки, оказываем комплексные услуги, позволяющие предпринимателям в короткие сроки находить иностранных партнеров и заключать новые экспортные контракты. Уверен, что наши компании достойно представят регион на всероссийском конкурсе и будут высоко оценены на федеральном уровне», - рассказал Дмитрий Богданов о работе с экспортно ориентированными предприятиями.

Определение лучших экспортеров страны пройдет в два этапа: до 15 июня представители бизнеса должны подать заявку на участие в окружном этапе конкурса. Его призеры будут состязаться за победу федерального уровня.

Лучших экспортеров страны определят в шести номинациях: экспортер года в сфере промышленности, в сфере агропромышленного комплекса, высоких технологий, услуг, номинация «Трейдер года», а также «Прорыв года» (для МСП) и «Новая география» (для крупного бизнеса).

Принять участие в конкурсе смогут действующие организации без задолженностей по налогам и страховым взносам. Итоги будут озвучены на VIII Международном экспортном форуме «Сделано в России», который состоится в ноябре, в Москве. Подать заявку можно на сайте Российского экспортного центра.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте конкурса