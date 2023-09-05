Экспортеры Самарской области смогут возместить до 80% транспортных расходов

Я нашел ошибку
Главные новости:
"Городов трудовой доблести" станет больше
В течение прошлой недели водители выполняли обкатку полученной техники.
В Самаре первые закупленные в этом году трамвайные вагоны вышли в рейс
Представители проекта «Твой Ход» познакомили студентов с возможностями для самореализации в самом крупнейшем студенческом сообществе страны.
В Тольятти состоялась презентация Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход»
Балансовая комиссия контролирует деятельность государственных предприятий и иных юридических лиц, создаваемых с участием Самарской области.
Эффективность работы предприятий с госучастием рассмотрели на заседании балансовой комиссии
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гроза со шквалистым ветром
Благодаря своему спортивному характеру и активной жизненной позиции он быстро освоил профессию огнеборца.
Лучшим пожарным Самарской области в 2023 году стал тольяттинец Евгений Абрамов
Сферум представил новые функции, которые позволят сделать уроки и общение по учебе еще эффективнее.
Учителя и школьники Самарской области получат новые функции в Сферуме
В 2023 году возросло количество бюджетных мест.
Дмитрий Чернышенко: свыше миллиона первокурсников приступили к учебе в вузах России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.62
0.28
EUR 104.42
-0.19
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
XXV Поволжская агропромышленная выставка – 2023 начала свою работу в поселке Усть-Кинельский
В самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Экспортеры Самарской области смогут возместить до 80% транспортных расходов

5 сентября 2023 15:08
117
Важно, что софинансирование расходов распространяется на транспортные операции, осуществляющиеся только по территории Российской Федерации.

Новый сервис от регионального Центра поддержки экспорта позволит предпринимателям получить софинансирование на транспортные расходы при экспорте продукции на внешние рынки.

Перечень инструментов поддержки постоянно обновляется, благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Формирование комфортного делового климата для предпринимателей и инвесторов - одна из ключевых задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Услуга предполагает, что предприниматель получает содействие в организации и непосредственной транспортировке продукции, погрузочно-разгрузочных работах, перегрузке с одного транспорта на другой, сортировке, маркировке, паллетировании и др. Важно, что софинансирование расходов распространяется на транспортные операции, осуществляющиеся только по территории Российской Федерации.

«Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития их предприятий, в том числе – если они готовы расширять географию своей деятельности и экспортировать продукцию в дружественные страны. И здесь мы можем не только подобрать страну, найти потенциальных иностранных партнеров, но и минимизировать затраты предпринимателя. Причем, это касается не только финансовых ресурсов, но и сил, времени. Компетентные специалисты Центра поддержки экспорта помогут комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Чтобы получить услугу, у предпринимателя должен быть заключенный экспортный контракт, предусматривающий обязанности по транспортировке продукции иностранному покупателю. Важно, чтобы предприниматель ранее не получал средства из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ как возмещение затрат на эти цели.

Услугу предоставляет Центр поддержки экспорта Самарской области при условии привлечения специалистов в области транспорта и логистики. Если предприниматель осуществляет доставку грузов самостоятельно, софинансирование не осуществляется.

Чтобы получить компенсацию, экспортёру нужно сначала оплатить услуги специалистов из привлечённых организаций. После этого можно получить оплату от Центра поддержки экспорта в рамках софинансирования. Условия софинансирования предусматривают покрытие до 80% затрат субъекта МСП на транспортировку продукции по территории РФ в пределах установленных лимитов.

Узнать подробнее о возможности компенсировать свои затраты на логистику можно по телефону 8(846) 262-00-62 и по почте на info@rus63.com (с пометкой «софинансирование транспортных расходов»).

 

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
5 сентября 2023  13:39
Дмитрий Азаров принял участие в поднятии российского флага на территории Электрощит Самара
451
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2023  12:11
Опубликована полная программа празднования Дня города в Самаре
226
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
5 сентября 2023  10:27
Самарская область вошла в тройку лучших регионов России по уровню инновационной активности организаций
314
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
5 сентября 2023  10:10
Самарцев и гостей области приглашают на Этнофестиваль «Наследие народов»
205
Дмитрий Азаров провел совещание с руководителями ведущих предприятий Самарской области.
4 сентября 2023  20:32
Развитие промышленных предприятий обсудили в Самаре
686
Весь список