Экспортеры Самарской области смогут возместить до 80% транспортных расходов

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Новый сервис от регионального Центра поддержки экспорта позволит предпринимателям получить софинансирование на транспортные расходы при экспорте продукции на внешние рынки.

Перечень инструментов поддержки постоянно обновляется, благодаря нацпроектам «Малое и среднее предпринимательство» и «Международная кооперация и экспорт». Формирование комфортного делового климата для предпринимателей и инвесторов - одна из ключевых задач в работе областного Правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Услуга предполагает, что предприниматель получает содействие в организации и непосредственной транспортировке продукции, погрузочно-разгрузочных работах, перегрузке с одного транспорта на другой, сортировке, маркировке, паллетировании и др. Важно, что софинансирование расходов распространяется на транспортные операции, осуществляющиеся только по территории Российской Федерации.

«Мы поддерживаем предпринимателей на всех этапах развития их предприятий, в том числе – если они готовы расширять географию своей деятельности и экспортировать продукцию в дружественные страны. И здесь мы можем не только подобрать страну, найти потенциальных иностранных партнеров, но и минимизировать затраты предпринимателя. Причем, это касается не только финансовых ресурсов, но и сил, времени. Компетентные специалисты Центра поддержки экспорта помогут комфортно и быстро начать внешнеэкономическую деятельность», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Чтобы получить услугу, у предпринимателя должен быть заключенный экспортный контракт, предусматривающий обязанности по транспортировке продукции иностранному покупателю. Важно, чтобы предприниматель ранее не получал средства из федерального бюджета или бюджета субъекта РФ как возмещение затрат на эти цели.

Услугу предоставляет Центр поддержки экспорта Самарской области при условии привлечения специалистов в области транспорта и логистики. Если предприниматель осуществляет доставку грузов самостоятельно, софинансирование не осуществляется.

Чтобы получить компенсацию, экспортёру нужно сначала оплатить услуги специалистов из привлечённых организаций. После этого можно получить оплату от Центра поддержки экспорта в рамках софинансирования. Условия софинансирования предусматривают покрытие до 80% затрат субъекта МСП на транспортировку продукции по территории РФ в пределах установленных лимитов.

Узнать подробнее о возможности компенсировать свои затраты на логистику можно по телефону 8(846) 262-00-62 и по почте на info@rus63.com (с пометкой «софинансирование транспортных расходов»).

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области