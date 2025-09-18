Я нашел ошибку
Праздник для любителей мюзиклов и музыки.
На сцене САТОБ состоялся вечер, посвящённый 125-летию Исаака и 80-летию Максима Дунаевских
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины, среди которых «Совигрипп», «Ультрикс Квадри и«Флю М».
В регионе порядка 330 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа
С 15 по 19 сентября в Каспийске (Дагестан) проходит Всероссийская спартакиада Специальной олимпиады России по юнифайд-мини-футболу «Матч Добра».
Сборная Самарской области выиграла «Матч добра»
Сегодня в Самаре завершились соревнования первенства России по современному пятиборью среди кадетов.
Сборная Самарской области - победитель первенства России по современному пятиборью
Об этом сообщили в пригородной пассажирской компании.
20 и 21 сентября в губернии "Ласточки" заменят обычными электричками
Спиртовые антисептики повреждают кожу при постоянном применении, и через образовавшиеся микротрещины и ранки могут проникать микробы.
Эксперт: антисептики для рук могут быть опасны
В Самаре ночью +10, +12°С, днем +20, +22°С.
19 сентября в регионе без осадков, до +23°С
С наступлением холодов одной из причин пожаров на территории частных домовладений становится печь, эксплуатируемая в бане.
ГУ МЧС СО: о пожарной безопасности в банях и саунах
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
Эксперты Самарского РЦК подтвердят статус лидеров производительности на всероссийской школе тренеров в Москве

18 сентября 2025 14:39
147
Они примут участие в VIII ежегодной Школе тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй.» в Москве.

Тренеры Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда Самарской области примут участие в VIII ежегодной Школе тренеров «Применяй. Обучай. Совершенствуй.» в Москве. Мероприятие, которое пройдет с 30 сентября по 2 октября 2025 года, соберет ведущих федеральных экспертов по бережливому производству для обмена передовым опытом.

РЦК реализует в регионе федеральный проект «Производительность труда» (входит в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»). Центр предоставляет предприятиям-участникам бесплатный комплекс услуг: обучение сотрудников, консультационную и методическую поддержку, а также сопровождение проектов повышения эффективности. На сегодняшний день более 3400 сотрудников ведущих самарских компаний обучены тренерами РЦК.

Участие самарской команды в ежегодной Школе тренеров – это не просто визит, а демонстрация экспертного уровня региональных специалистов, подтвержденного на федеральном уровне. По итогам 2024 года Самарская область вошла в тройку лидеров национального рейтинга Минэкономразвития России по реализации проекта по повышению производительности труда. Это достижение является прямым результатом работы высококвалифицированных тренеров РЦК и системной работы по поддержке промышленности, которую проводит правительство региона под руководством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

«Профессионализм нашей команды – ключевой актив региона. Ежегодно наши специалисты проходят обязательную сертификацию, подтверждая высочайший уровень компетенций в области бережливого производства. Именно они являются проводниками изменений на самарских предприятиях, и школа в Москве – это площадка для демонстрации наших наработок и обмена опытом с коллегами», – подчеркнул директор РЦК Константин Серов.

Эксперты РЦК обладают уникальным практическим опытом, который принес измеримые результаты предприятиям региона. Благодаря их работе 210 компаний Самарской области с суммарной выручкой 348 млрд рублей оптимизировали свои процессы. В среднем по региону это позволило:
-  сократить время протекания процессов на 34%,
-  увеличить выработку на 32%,
-  снизить объем незавершенного производства на 36%.

«Участие наших экспертов в конференции – это возможность не только перенять лучшие практики, но и заявить на федеральном уровне о доказавших эффективность самарских подходах. Те методики, которые мы будем представлять, уже апробированы и принесли реальную пользу экономике региона», – отметил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Подробнее о возможностях проекта для самарских предприятий можно узнать на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

 

Фото:   РЦК

