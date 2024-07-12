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Эксперты рассказали, при каких температурах должен работать человек

12 июля 2024 11:29
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Эксперты рассказали, при каких температурах должен работать человек

Пока в Госдуме обсуждают возможность сокращения рабочего дня из-за аномально сильной жары в ряде регионов страны, эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева прокомментировала, что делать тем, кто страдает от перепадов температуры на работе прямо сейчас и где искать помощь работникам.

Рекорды аномально высокой температуры фиксируются и ожидаются ряде регионов России и в том числе в ПФО. Москва переживает аномальную жару, а в начале июля температура воздуха в столице дважды побила температурный рекорд, державшийся 134 года подряд. При этом впереди еще половина лета, а это значит, что жителям Поволжья придется еще не раз столкнуться с жарой на работе.

При этом уже сейчас исследования hh.ru показывают, что именно наличие свежего воздуха и полноценное кондиционирование – то, чего не хватает сразу 56% опрошенным работникам в ПФО. Причем на недостаток свежего воздуха жалуются представители абсолютно всех проф. сфер: каждый второй юрист, ИТ-специалист и маркетолог, каждый третий работник производства и строительства. Более того, почти 87% опрошенных хотели бы, чтобы работодатели учитывали их пожелания при обустройстве рабочего пространства и даже включали их в проектную группу. 

Многие задаются вопросом: может ли работник требовать сокращенный рабочий день из-за аномальной жары? Татьяна Нечаева, эксперт по трудовому праву hh.ru рассказывает, какие права есть у работников в такую погоду. 

По закону, ст. 22 ТК РФ, работодатель обязан обеспечить безопасные и комфортные условия труда. В офисе должна поддерживаться оптимальная температура: +22-24°C в холодное время года и +23-25°C в теплое. Максимальная же температура, при которой можно работать в помещении по СанПиНу — +28 °C.

При отсутствии возможности обеспечить установленные правилами условия труда, согласно действующему постановлению СанПиН 1.2.3685-21, работодатель предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые перерывы, или отстраняет их от работы с сохранением ⅔ от среднего заработка. Однако Роспотребнадзор рекомендует для работодателей сокращать продолжительность рабочего дня в условиях некомфортной температуры, поэтому работодатель может принять и такое решение.

Но что делать, если работодатель игнорирует правила? Для начала попробуйте поговорить с руководством, изложив свою претензию — вряд ли компания ставит своей целью намеренно вредить своим сотрудникам, держа их в душных помещениях. Есть вероятность, что руководство не знает или ранее не обращало внимание на это.

Если же руководство игнорирует устные претензии, переходите к претензиям в письменном виде, а при дальнейшем бездействии следует обратиться с жалобой в государственную инспекцию труда и Роспотребнадзор. Жалобы обычно направляются почтой на адрес, указанный на сайте регулятора.

Согласно Конституции, в случае нарушения своих прав граждане России вправе обращаться в любые органы власти. Нередко пострадавшие работники действительно пишут жалобы во всевозможные инстанции — вплоть до обращений к президенту. Даже если вероятность получить позитивный ответ стремится к нулю, в этом есть практический смысл — напор работника может произвести впечатление на работодателя и склонить того к урегулированию спора.

Помните: вы имеете право на безопасные и комфортные условия труда. Не бойтесь отстаивать свои права и не стесняйтесь обращаться в соответствующие инстанции.

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