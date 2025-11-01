Я нашел ошибку
 Особое внимание руководитель «РКС-Самара» уделил проблеме высоких затрат на оплату услуг транспортирующих организаций, владеющих отдельными участками сетей.
«РКС-Самара» подняли важные вопросы водоснабжения и водоотведения города на заседании профильного комитета гордумы
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда.
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП
Участники подвели промежуточные итоги социально-экономического развития городского округа за 2025 год и обсудили планы дальнейшего сотрудничества.
Иван Носков провел первое заседание Совета директоров промышленных предприятий
Среди которых 6 Lada Granta и 3 «Газ Соболь».
В 2025 году в Похвистневскую ЦРБ поставлено 9 новых машин
В рамках проекта внедряются новые форматы помощи кризисным семьям, переформатируется работа системы профилактики социального сиротства.
В губернии благодаря проекту «Вызов» более 15% детей вернулись в семьи 
Должник в установленный законом срок решение суда не исполнил.
Судебные приставы Самары взыскали в пользу пострадавшей в ДТП женщины 400 тысяч рублей
Длительное воздействие звуков высокой громкости может привести не только к ухудшению слуха, но и к повышенному уровню стресса, нарушению сна и концентрации.
Эксперты рассказали о влиянии громкости музыки на слух
Проект, основанный на реальных уголовных и административных делах, призван сформировать у зрителей понимание современных угроз в цифровом пространстве и научить распознавать уловки злоумышленников.
Веб-сериал «На краю» покажет реальные схемы кибермошенников
Мероприятия
Учреждения культуры Самары 3 и 4 ноября присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств»
«Ночь искусств» в СОУНБ: экскурсии по выставке работ Церетели и другие интересные события
«Ночь искусств» в «ЗИМ Галерее»: новая выставка, экскурсия, лекция и концерт
Здравоохранение

Эксперты рассказали о влиянии громкости музыки на слух

1 ноября 2025 10:49
102
Длительное воздействие звуков высокой громкости может привести не только к ухудшению слуха, но и к повышенному уровню стресса, нарушению сна и концентрации.

О правилах использования аудиотехники рассказали 1 ноября «Известиям» директор по продукту бренда бытовой техники и электроники HYUNDAI Екатерина Субботина и врач-отоларинголог Скандинавского центра здоровья Елена Авдиенко.

По словам специалиста, длительное воздействие звуков высокой громкости может привести не только к ухудшению слуха, но и к повышенному уровню стресса, нарушению сна и концентрации. Постоянный фоновый шум перегружает нервную систему и способствует развитию головных болей и усталости.

«Неправильное использование аудиоустройств может привести к необратимым последствиям для слуха. По данным исследований, воздействие звука выше 85 децибел в течение продолжительного времени может вызвать серьезное повреждение слуха, которое, возможно, уже не исправить. Безопасный уровень громкости — не более 60 дБ, что соответствует обычному разговору», — сказала отоларинголог.

Однако, как отмечают эксперты, не всегда удается отследить правильность использования аудиосистем, и важно понимать, что ваш слух может быть перегружен. На это указывают некоторые признаки. Например, если вы замечаете необходимость повышать голос при разговоре или сталкиваетесь с жалобами на звон в ушах, это может быть тревожным сигналом. Также заложенность ушей и раздражение от музыки или любого другого шума могут свидетельствовать о проблемах со слухом. В некоторых случаях после прослушивания громкой музыки может ухудшаться восприятие тихой речи. Если вы заметили такие симптомы, рекомендуется снизить громкость или сделать паузу, чтобы дать вашим ушам отдохнуть.

«Отдавайте предпочтение моделям с чистым и ровным звуком. Резкий, искаженный звук с чрезмерным акцентом на высоких частотах или басах может утомить слух и вызвать дискомфорт. Для фонового прослушивания музыки дома вполне достаточно акустики мощностью 10 Вт», — заявила Субботина.

Кроме того, Авдиенко заявила, что мягкие поверхности в комнате помогают снизить общий уровень шума. Важно не ставить колонку близко к кровати — особенно во время сна. Громкая музыка мешает засыпанию, поэтому допускается только тихий звук на уровне 50–55 дБ.

 

Фото:  freepik.com

Весь список