Эксперты рассказали о влиянии громкости музыки на слух

О правилах использования аудиотехники рассказали 1 ноября «Известиям» директор по продукту бренда бытовой техники и электроники HYUNDAI Екатерина Субботина и врач-отоларинголог Скандинавского центра здоровья Елена Авдиенко.

По словам специалиста, длительное воздействие звуков высокой громкости может привести не только к ухудшению слуха, но и к повышенному уровню стресса, нарушению сна и концентрации. Постоянный фоновый шум перегружает нервную систему и способствует развитию головных болей и усталости.

«Неправильное использование аудиоустройств может привести к необратимым последствиям для слуха. По данным исследований, воздействие звука выше 85 децибел в течение продолжительного времени может вызвать серьезное повреждение слуха, которое, возможно, уже не исправить. Безопасный уровень громкости — не более 60 дБ, что соответствует обычному разговору», — сказала отоларинголог.

Однако, как отмечают эксперты, не всегда удается отследить правильность использования аудиосистем, и важно понимать, что ваш слух может быть перегружен. На это указывают некоторые признаки. Например, если вы замечаете необходимость повышать голос при разговоре или сталкиваетесь с жалобами на звон в ушах, это может быть тревожным сигналом. Также заложенность ушей и раздражение от музыки или любого другого шума могут свидетельствовать о проблемах со слухом. В некоторых случаях после прослушивания громкой музыки может ухудшаться восприятие тихой речи. Если вы заметили такие симптомы, рекомендуется снизить громкость или сделать паузу, чтобы дать вашим ушам отдохнуть.

«Отдавайте предпочтение моделям с чистым и ровным звуком. Резкий, искаженный звук с чрезмерным акцентом на высоких частотах или басах может утомить слух и вызвать дискомфорт. Для фонового прослушивания музыки дома вполне достаточно акустики мощностью 10 Вт», — заявила Субботина.

Кроме того, Авдиенко заявила, что мягкие поверхности в комнате помогают снизить общий уровень шума. Важно не ставить колонку близко к кровати — особенно во время сна. Громкая музыка мешает засыпанию, поэтому допускается только тихий звук на уровне 50–55 дБ.

Фото: freepik.com