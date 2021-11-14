Эксперты рассказали о правилах приготовления макарон

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Эксперты из Франции — кулинар Тифен Кампе и директор Национального научно-исследовательского агрономического института Эрве Тис — рассказали, как правильно готовить макароны.

По их словам, в первую очередь необходимо использовать кастрюлю больших объемов.

«Секрет простой: все зависит от размера посуды. Макароны нужно варить в большом количестве воды: более полутора литров на 100 грамм макаронных изделий», — сказала Кампе в беседе с газетой Le Figaro.

Кроме того, макароны следует часто помешивать — как в начале, так и во время приготовления.

Эксперты считают, что нет нужны в добавлении оливкового масла, так как этот продукт не смешивается с водой и поднимается на поверхность. А вот посолить макароны необходимо и сделать это лучше, когда вы только поставили кастрюлю на огонь.

«Так она (соль — Ред.) однородно растворится сначала в горячей воде, а затем в макаронных изделиях», — объяснила Кампе.

Эксперты добавили, что макароны нужно опускать в воду, только после полного ее закипания, сообщают "Известия".

Фото: pixabay.com