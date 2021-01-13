Эксперты предупредили о новой мошеннической схеме в условиях удаленки

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Мошенники стали использовать новую схему для кражи личных данных, которая сочетает подходы хакеров и социальную инженерию, сообщили газете «Коммерсантъ» эксперты RTM Group, ГК «Элекснет» (входит в группу МКБ) и RuSIEM, передает РБК.



Потенциальной жертвой новой мошеннической схемы становится соискатель работы, которому предлагают скачать популярные приложения с официальных ресурсов. Мошенники находят резюме жертвы на сайте поиска работы, связываются с ней под видом работодателя и просят установить ряд приложений, одно из которых содержит вредоносную программу, рассказал газете директор технического департамента RTM Group Федор Музалевский. Таким образом мошенники получают удаленный доступ к устройству и могут украсть коды клиента банка для доступа к личному кабинету.



При этом сами приложения жертва скачивает напрямую из магазина Play Market, куда одно из них, зараженное вирусом, перед этим загрузили мошенники, уточнил Музалевский. «Новая схема комбинирует подходы хакеров и «звонарей» — специалисты по переговорам настойчиво просят поставить безобидную на первый взгляд программу, а в нее уже хакеры зашили средства управления», — пояснил он, отметив, что такая схема может стать массовой в условиях удаленки.



Новая схема — вариация уже использовавшейся, в которой компания якобы нанимает на работу людей, получает копии их паспортов, а затем берет от их имени займы в микрофинансовых организациях или торгует персональными данными, рассказал газете глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин. Разница заключается в том, что раньше мошенники действовали офлайн и снимали офис, а в период пандемии, как и многие компании, перешли на удаленку, отметил он.



При такой схеме ПО может выглядеть легитимным и устанавливаться с официальных магазинов типа Google Play, отметил в беседе с «Коммерсантом» технический директор RuSIEM Антон Фишман. В Google, в свою очередь, сообщили, что во всех Android-смартфонах работает система безопасности «Google Play Защита», которая проверяет приложения во время установки, а также периодически сканирует устройство. Если система находит потенциально опасное приложение, она предупреждает пользователя и блокирует приложение, сообщили в компании.





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