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Эксперты отметили рост интереса россиян к науке

25 декабря 2024 11:55
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Эксперты отметили рост интереса россиян к науке

В России растет интерес граждан к новым технологиям и космосу. В фокусе внимания также остаются медицина и искусственный интеллект. При этом россияне стали чаще обсуждать научные новости с друзьями и близкими, говорится в результатах ежегодного опроса канала «Наука», с которыми ознакомились «Известия» 25 декабря.

В этом месяце число респондентов, интересующихся современными научными достижениями, составило 65%. В 2023 году показатель находился на уровне 56%. В 2021-м — 64%, в 2022-м — 68%. И только каждый четвертый опрошенный заявил, что не интересуется наукой.

При этом 73% россиян считают, что для обычных людей, не ученых, важно быть в курсе достижений современной науки. Кроме того, эту тему стали чаще осуждать в стране. Более половины респондентов разговаривают об успехах в этой сфере с друзьями и близкими, время от времени об этом говорят 51% (в декабре 2023-го — 48%).

В рейтинге интересующих россиян направлений науки на первом месте — новые технологии, нанотехнологии. Среди популярных тем: биология и медицина, а также IT, в том числе нейросети, машинное обучение, искусственный интеллект, электроника, нанотехнологии, психология.

В то же время, эксперты выяснили, что число россиян, которые хотели бы, чтобы их дети работали в научной сфере, снизилось и составляет 44% (в декабре 2023 года — 48%, в 2021 и 2022-го — 60%).

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