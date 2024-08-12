Эксперты «Команды развития» обсудили актуальные вопросы сферы занятости

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В Управляющем центре занятости населения Самарской области состоялось заседание экспертной рабочей группы министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области. Экспертная рабочая группа была создана в рамках проекта «Команда развития Самарской области», инициированного главой региона Вячеславом Федорищевым. В группу вошли представители сфер бизнеса, науки и общественных организаций.



«Считаю очень важным, что у нас есть площадка для экспертного обсуждения наиболее важных вопросов и проработки инициатив. Убеждена, что в этом формате мы реализуем много интересных проектов на благо региона», - приветствовала собравшихся врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина.



Эксперты распределились по трем секциям: миграционная политика; охрана труда и государственная служба. За два часа работы они предложили свои проекты, высказали мнение о волнующих вопросах в сфере деятельности министерства и смогли погрузиться в проблематику сферы занятости. Обсуждали самые острые вопросы, высказывали разные точки зрения, зачастую противоположные. Такой формат позволяет поддерживать конструктивный диалог, органы власти могут доносить свою позицию и одновременно слышать позиции представителей бизнеса и гражданского общества.

Часть предложений экспертов решили обсудить в расширенном формате на стратегической сессии в рамках подготовки стратегии социально-экономического развития Самарской области до 2030 года, которая состоится 20 августа в Нефтегорске.



Результатом встречи стали формирование пула экспертов по направлениям деятельности минтруда Самарской области, договоренности о детальном обсуждении проектов, предложенных экспертами, установление прямых контактов и механизмов обмена информацией.

Фото: Минтруд Самарской области