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Эксперт назвал необязательные для пенсионеров налоги

30 июля 2021 15:11
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Многим пенсионерам приходится продолжать трудовую деятельность, чтобы сохранить прежний уровень жизни.

Пенсионерам не нужно платить некоторые налоги, связанные с доходом и имуществом, заявил агентству "Прайм" эксперт НПФ "Будущее" Евгений Биезбардис, передает РИА Новости.

По его словам, государство пересмотрело некоторые налоговые льготы, чтобы улучшить материальное положение жителей старшего возраста.

Собеседник агентства пояснил, что многим пенсионерам приходится продолжать трудовую деятельность, чтобы сохранить прежний уровень жизни. При этом, несмотря на то, что пенсии и пособия не облагаются налогам, из других официальных поступлений удерживается НДФЛ.

"Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218-221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)", — подчеркнул Биезбардис.

По некоторым основаниям работодатель автоматически уменьшает НДФЛ, а по ряду иных приходится заявлять получение средств либо через налоговую декларацию, либо через работодателя.

"В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется", — объяснил эксперт.

Кроме того, продолжил Биезбардис, в некоторых регионах существуют льготы по транспортному налогу.

С 2017 года для пенсионеров также предусмотрена льгота по земельному налогу, напомнил специалист. Так, во всех субъектах Российской Федерации этот налог не взимается с участка с площадью до шести соток, однако регионы могут расширять попадающую под послабления площадь владений. Помимо этого, добавил эксперт, сэкономить пенсионеру можно и на имуществе физлиц.

"Обычно о налоговых льготах вспоминают при достижении пенсионного или предпенсионного возраста. Но в них стоит разобраться заранее при планировании своего пенсионного будущего. Это может оказаться весьма выгодно, если грамотно распределять собственность среди членов одного домохозяйства, а также при осуществлении сбережений. Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя", — заключил Биезбардис.

 

Фото:    РИА Новости / Нина Зотина

Теги: налоги пенсионеры Эксперт

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