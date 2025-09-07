Эксперт: утверждение о том, что бородавки возникают вследствие контакта с жабами или лягушками - миф

49

Утверждение о том, что бородавки возникают вследствие контакта с жабами или лягушками, довольно распространено, однако его несостоятельность уже давно опровергнута научными данными, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Бородавки являются кожными новообразованиями, обусловленными инфицированием вирусами папилломы человека (ВПЧ). Передача вирусов этой группы осуществляется исключительно от человека к человеку, преимущественно через микротравмы кожного покрова или слизистых оболочек. Земноводные, включая жаб и лягушек, не могут быть биологическими носителями ВПЧ, поскольку эти вирусы обладают строгой видовой специфичностью и поражают исключительно человеческий организм», — объяснила она.

«Стоит учитывать, что ряд земноводных выделяет кожные секреты, способные вызывать раздражение или аллергические реакции у человека. Однако подобные реакции не являются следствием вирусной инфекции и не приводят к формированию бородавок», — сказала эксперт.

При появлении аллергических реакций на коже после контакта с земноводными рекомендуется промыть пораженный участок кожи водой с мылом. Если неприятные ощущения сохраняются — необходимо обратиться к врачу.

Фото: pxhere.com