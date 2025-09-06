Я нашел ошибку
В результате спасательной операции спасены два человека.
На Волге около острова Нижний помощь спасателей потребовалась терпящим бедствие на весельная лодке
Содержание вредных веществ в картофеле увеличивается в несколько раз под воздействием солнечных лучей и температурой хранения более +4 градусов.
Эксперт рассказала об опасности зеленого картофеля
Возбуждено уголовное дело.
В Самарской области мужчина получил серьезные травмы при падении части металлического флагштока 
В Самаре без осадков, температура воздуха ночью до +17°С, днем +24, +26°С.
7 сентября в регионе без осадков, до +26°С
Молебен провел Архимандрит Августин.
В Иверском женском монастыре прошел торжественный молебен в честь Самарского знамени
Наиболее значимым вкладом С.А. Дектярева стало создание школы транспортной полиции ВПО «ЩИТ».
Председатель совета ветеранов Сызранского ЛО на транспорте Сергей Дектярев занесен на доску почёта Сызрани
Будьте внимательны и осторожны!
В ближайший час и в первой половине ночи 7 сентября в регионе ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
7 сентября луна будет полностью находиться в тени Земли на протяжении 1 часа 22 минут.
Завтра, в любой точке России, россияне смогут увидеть лунное затмение
Эксперт рассказала об опасности зеленого картофеля

6 сентября 2025 21:42
134
Содержание вредных веществ в картофеле увеличивается в несколько раз под воздействием солнечных лучей и температурой хранения более +4 градусов.

Содержание вредных веществ в картофеле увеличивается в несколько раз под воздействием солнечных лучей и температурой хранения более +4 градусов. Об этом 6  сентября рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности РОСБИОТЕХа Полина Кулач, пишут "Известия".

«Чем дольше клубни находятся на свету, тем выше концентрация яда. Даже 2–5 мг [токсичного гликоалкалоида] соланина на 1 кг веса тела могут вызвать отравление», — объяснила врач.

Эксперт обратила внимание на то, что кипячение и жарка не могут разрушить токсин полностью, поэтому опасность остается.

«Попадая в кровь, соланин оказывает токсическое действие на сердечно-сосудистую, нервную, дыхательную, мочевыделительную системы. В больших количествах он может вызвать перебои дыхания, общую слабость, головокружение, головные боли», — сообщила Кулач.

Для минимизирования рисков врач рекомендует хранить картофель в темном, прохладном месте. Если картофель слегка позеленел, то необходимо срезать участки с кожурой и 1–2 см мякоти под ней. Клубни, которые подверглись обширному позелененною можно использовать для посадки, но не в пищу.

 

Фото:  pxhere.com

