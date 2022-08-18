Эксперт рассказал, почему из российских онлайн-кинотеатров стали пропадать старые фильмы

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Исчезновение фильмов с любого онлайн-сервиса — это нормально, в мире нет ни одной платформы, которая бы поставила себе задачу хранить у себя все фильмы, поскольку это дорого и в некоторой степени бессмысленно. Об этом заявил обозреватель «Известий» Сергей Сычев.

Так он прокомментировал информацию из СМИ о том, что старые фильмы и сериалы начали пропадать из российских онлайн-кинотеатров. При этом ранее сервисы заявляли, что санкции зарубежных студий касаются только новинок.

«В западной киножурналистике даже есть такая популярная рубрика: фильмы, которые со следующего месяца исчезнут из подписки, например, Netflix. Что называется, «успейте посмотреть, пока еще есть время», хотя речь идет, как правило, о классических хитах, которым бы лежать на сервисе и лежать», — отметил эксперт.

По его словам, то же самое происходит в РФ. Российские сервисы накопили довольно много контента, он далеко не всегда востребован настолько, чтобы оправдывать цену за лицензию, так что от чего-то вполне можно отказаться.

«А если это известный фильм или франшиза, то выгоднее заключить сделку с сервисом-конкурентом, чтобы пользователь получил к нему доступ, а лицензию для этого покупать или продлевать не пришлось. То есть, например, «Кинопоиск» даже не стал бы пытаться купить права на сериал «Дом дракона», самое ожидаемое шоу сезона, но его пользователи всё равно посмотрят его через «партнерку» с «Амедиатекой», как они только что посмотрели новый «Мир Дикого Запада», — рассказал Сычев.

В то же время он отметил, что конкуренцию никто не отменял, и для чего-то придется подписаться на сервис, где лицензия есть.

Фото: iphones.ru