Эксперт рассказал о способах спасти упавший в снег телефон

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Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков рассказал 1 февраля «Известиям», как спасти упавший в снег телефон.

Как отметил эксперт, попадание обычной воды не нанесет никакого вреда устройству, но вода с реагентами или с солью может вызывать коррозию, которая проявится через два-три месяца. Поэтому о безопасности и здоровье смартфона лучше позаботиться сразу после происшествия.

«Первое правило простое — протереть насухо. Поднимите сразу устройство из грязи или снега, встряхните и насухо вытрите. Обязательно нужно протереть все разъемы. Не забывайте, что сразу же заряжать смартфон нельзя, потому что это может привести к короткому замыканию или коррозии. Сильно промокшее устройство, из щелей которого льется вода, необходимо сразу выключить», — уточнил Кувиков.

При этом сушить телефон на батарее или с помощью фена не стоит: это протолкнет воду дальше в щели. Сушить телефон в микроволновке тоже плохая идея, устройство окончательно выйдет из строя.

По словам Кувикова, лучше всего сперва протереть телефон насухо тряпкой или пройтись ручным пылесосом возле всех разъемов и динамиков — на небольшом расстоянии от устройства, а затем оставить на пять-шесть часов в банке с рисом. Вместо риса можно использовать и пакетики с силикагелем — бумажные пакетики с шариками, которые кладут в обувные коробки.

Эксперт также рекомендовал для предупреждения подобных ситуаций носить телефон в чехле и предварительно надеть на него защитное стекло.