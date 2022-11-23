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Эксперт рассказал, как спасти смартфон после падения телефона в сугроб

23 ноября 2022 22:17
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Эксперт предупредил, что вода является одной из самых опасных жидкостей для смартфонов.

Преподаватель в Московской школе программистов (МШП) Кирилл Ситнов рассказал, что нужно делать, если смартфон упал в снежный сугроб, пишут "Известия".

В беседе с «Газетой.Ru» в среду, 23 ноября, эксперт предупредил, что вода является одной из самых опасных жидкостей для смартфонов. При падении в снег под удар попадают легкодоступные части — разъемы, динамики и микрофоны.

Специалист указал на то, что не нужно сразу «бежать в тепло» и отогревать гаджет, поскольку вода внутри устройства перейдет в жидкое агрегатное состояние и так ей будет легче попасть в труднодоступные места. Сначала стоит вытряхнуть весь снег из корпуса, особенно уделив внимание зарядному порту, гнезду для наушников, динамику и микрофону.

Разъемы можно почистить ушными палочками и зубочистками, но только не металлическими предметами, чтобы не повредить поверхность гаджета или работоспособности контактов, сообщает «Москва 24».

Смартфону лучше «отогреваться» постепенно, так конденсат будет минимальным, отмечает сайт aif.ru.

Также не следует ставить смартфон на зарядку, причем не только после погружения в снег, но и по возвращении с мороза, пишет Life.ru.

 

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

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