Эксперт предупредил об опасностях в начале дачного сезона

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Владельцев дач в России с каждым годом становится всё больше, однако не все дачники знают о рисках, которые могут возникнуть на старте дачного сезона. Об основных опасностях «Известиям» рассказали в федеральной компании «Этажи».

«Если уборка на участке не была проведена осенью, следует сразу после схода снега, как только земля подсохнет, убрать всю сухую траву и листья, особенно вдоль забора, это может спасти дачный дом, в случае если будет пал травы. Кроме того, сухостой привлекает клещей», — рассказал руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

Также эксперт отметил, что в начале сезона перед тем как начинать пользоваться водой из скважины или колодца, нужно их внимательно осмотреть. Если крышка колодца была неплотно закрыта или произошла разгерметизация колец, есть риски попадания в воду болезнетворных бактерий, сказал он.

«Чтобы избежать заражения, нужно в начале сезона сдать воду на анализ в специализированную лабораторию, проверив ее по химическим и бактериологическим показателям», — сказал эксперт.

Еще один серьезный риск несет в себе электропроводка — ее следует осмотреть на наличие повреждений, чтобы избежать короткого замыкания, добавил он.

«Уборку в дачном доме, особенно если в нем побывали грызуны, следует проводить в индивидуальных средствах защиты. Этим многие пренебрегают, забывая о том, что грызуны могут быть переносчиками серьезных болезней, в том числе геморрагической лихорадки», — подытожил эксперт.