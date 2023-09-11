Эксперт предупредил об алкоголе в живом квасе

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Производство и продажу живого кваса необходимо начать контролировать или вообще запретить, поскольку, попадая на полки, квас продолжает бродить, и в итоге напиток переходит из категории кваса в алкогольную продукцию. Такое мнение председатель Национального союза защиты потребителей (НСЗП) Павел Шапкин высказал в понедельник, 11 сентября, пишут "Известия".

Эксперт отметил, что если технологически в напитке не остановлено брожение и не выполнен процесс пастеризации, квас продолжает бродить. Это приводит к повышению доли спирта в продукте. Для кваса норма в 1,2% является допустимой. Если же показатели выше, продукт становится алкогольным.

По мнению Шапкина, в таком случае необходимо ввести предупреждения и продавать живой квас по паспорту, как пиво, а также запретить его продажу вблизи школ и детских садов.

«Обращаем внимание, что родителям нельзя покупать это детям, живой квас, потому что ребенок может пойти в школу как после бутылки пива. Девятилетний ребенок, которого поят квасом, который фактически содержит алкоголь. Рассчитывать, что у него будет всё хорошо со здоровьем, не надо», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

Он добавил, что взрослым тоже следует быть осторожными и не употреблять живой квас за рулем.

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