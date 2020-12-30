Эксперт предупредил о продаже поддельной икры в магазинах

400

Директор Рыборазводного предприятия № 1, эксперт Александр Ходос в беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 30 декабря, призвал россиян покупать красную икру только в специализированных магазинах из-за риска приобрести поддельный продукт, передают "Известия".

«Сейчас очень большой процент имитированной икры. Это вообще не икра, а продукт из рыбьего жира и красителей. К сожалению, его так хорошо делают, что распознать на глаз подделку почти невозможно», — предупредил Ходос.

Эксперт отметил, что без лабораторных исследований определить качество икры почти невозможно. Так, краситель могут добавлять в корм рыбе или красить саму икру, и цвет будет разным, поэтому по нему мало что можно сказать о качестве.

Между тем он посоветовал во время покупки внимательно смотреть на этикетку, на которой обязательно должна быть информация о типе рыбы, сроках и месте ее вылова, о периоде хранения продукта. Также важен его внешний вид.

Ходос рассказал, что при выборе икры к новогоднему столу лучше отдать предпочтение лососевым породам рыб.

27 декабря директор департамента исследований Роскачества Людмила Буслаева предупредила об опасности икры, расфасованной в декабре, а также о способах проверить ее на подлинность. Специалист подчеркнула, что наилучшим сроком производства икры является период с мая по октябрь, а вот декабрьская икра может оказаться подделкой.

Кроме того, необходимо выбирать икру с маркировкой «ГОСТ», изготовленную на Камчатке и Сахалине.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк/"Известия"