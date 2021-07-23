Эксперт объяснил рост спроса на кнопочные телефоны в России

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Главная причина роста спроса на кнопочные мобильные телефоны в России — это паранойя. Об этом заявил «Известиям» Николай Григорьев, член совета Гильдии маркетологов, комментируя соответствующее сообщение ритейлеров в пятницу, 23 июля.

По его словам, спрос растет из-за хищения данных и отслеживания цифрового следа, местоположения, покупок, переписки, взлома приложений, таких как «Госуслуги», возможности получения кредитов мошенниками.

В свою очередь, генеральный директор Price.ru Елена Суховей связала рост популярности у россиян на кнопочные мобильные аппараты с общим спадом покупательской активности из-за экономической ситуации, вызванной пандемией коронавируса.

«Мы видим рост спроса на кнопочные телефоны в регионах России, больше всего интересуются такими аппаратами в центральных регионах нашей страны — например, в Тамбовской области спрос подскочил на 61%», — рассказала она «Известиям».

Еще одна причина увеличения спроса состоит в том, что кнопочные телефоны покупают граждане своим пожилым родителям, поскольку это удобно: кнопки большие и понятные в использовании. Согласно анализу поисковых запросов россиян, спрос на такие аппараты для пожилых вырос на 32% относительно первого полугодия 2020 года.

Кирилл Плохих, директор факультета бизнеса университета «Синергия» рассказал «Известиям», что во время пандемии некоторые граждане перешли на уделенный формат работы и используют кнопочные телефоны как модем-передатчики: при отсутствии Wi-Fi их подключают к ноутбуку и через сеть 3G получают сигнал.

Также кнопочные телефоны используют как средства от автоугона. Его кладут в багажник и активируют SIM-карту. В случае угона автовладелец всегда может отследить машину.

Пандемия подтолкнула развитие интернет-торговли с массовой доставкой, курьеры обязаны быть на связи, и работодатели покупают им самые дешевые аппараты, сокращая затраты по этому направлению, заявил «Известям» Евгений Черток, руководитель отдела IT-компании «Рексофт».

В апреле эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал о преимуществах кнопочных телефонов. Он считает, что использование гаджетов поможет избежать прослушки. Устройство трудно прослушать, потому что оно не взаимодействует с 3G и LTE и другими современными сетями связи. По словам эксперта, смартфоны могут «слушать» владельцев без их ведома, если во время установки некоторых приложений был разрешен доступ к микрофону.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов