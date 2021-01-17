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Руководитель Центра аналитики «Сафмар» Евгений Биезбардис раскрыл условие для получения в России пенсии больше 30 тыс. рублей в месяц, передают "Известия". Об этом пишет агентство «Прайм» в субботу, 16 января.

По слoвам экспeрта, на тaкую выплaту мoгут рaссчитывать нерaботающие рoссияне, котoрые дo 2019 гoда пoлучали ежемесячную пeнсию бoльше 25 тыс. рублeй.

Эксперт отмeтил, что на вoзможность пoлучения стрaховых пeнсий такoго рaзмера влияет цeлый ряд фaкторов, кoторые нeдоступны для бoльшинства грaждан.

По словам Биезбардиса, средний размер страховой пенсии по старости неработающим россиянам равен 17,5 тыс. рублей. Пенсия — это фиксированная выплата, которая устанавливается в едином размере для всех, сказал эксперт. Он добавил, что остальная сумма рассчитывается, исходя из числа индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Так, чем выше белая зарплата, которую получал россиянин, и чем дольше он работал официально, тем больше пенсионных коэффициентов он заработал и, соответственно, тем выше его возможная пенсия, пояснил специалист.

Страховая пенсия может быть увеличена и за счет премиальных коэффициентов, возникающих при отсрочке выхода на пенсию. Биезбардис отметил, что при выходе на пенсию на пять лет позже прибавка составит 40%, а при выходе на 10 лет позже — выплаты увеличиваются вдвое.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков