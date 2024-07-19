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В жару гаджеты следует хранить в самом прохладном месте квартиры.
Эксперт: летний зной и высокие температуры изнуряют не только человека, но и электронику
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Эксперт: летний зной и высокие температуры изнуряют не только человека, но и электронику

19 июля 2024 16:15
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В жару гаджеты следует хранить в самом прохладном месте квартиры.

Летний зной и высокие температуры изнуряют не только человека, но и электронику. О том, как спасти свои гаджеты от экстремальной жары, «Известиям» рассказал технический директор сервиса Павербанки МТС Юрент Илья Казаков.

Он отметил, что большинство электронных устройств во время работы генерируют тепло, поэтому в них чаще всего встроены системы охлаждения. Но при высоких температурах этого может быть недостаточно — гаджеты перегреваются. Когда градусы на улице опережают системы охлаждения устройств, появляются риски повреждения внутренних компонентов, деформации и выгорания экрана, снижения срока службы батареи и теплового расширения внутри них, что приводит к трещинам и вздутию.

«Некоторые устройства предупреждают пользователя, когда температура превышает безопасную норму, а другие могут сами выключаться или переходить в спящий режим, чтобы минимизировать генерацию тепла. В любом случае важно следить за состоянием гаджетов в жаркие дни, чтобы они служили вам как можно дольше. Дайте устройствам немного пространства — убедитесь, что вокруг них есть достаточно свободного места — около 5–10 см», — пояснил эксперт.

Проверьте, чтобы вентиляционные отверстия были открыты. У большинства компьютеров и других электронных устройств вентиляционные отверстия располагаются сзади или сбоку. Такая конфигурация позволяет втягивать холодный воздух в устройство спереди или с боков, а горячий воздух выпускать через заднюю часть.

Также он обратил внимание, что если электроника хранится в закрытом помещении, то циркулирующий воздух не обновляется и становится всё горячее.

«Не оставляйте в машине ноутбуки, телефоны и мелкую электронику. В закрытой машине создается парниковый эффект — внутри может быть жарче, чем снаружи. Если гаджеты находятся в помещении, то держите их вдали от окон или установите на них светоблокируюшие шторы. Устройства могут повредиться из-за воздействия солнечных лучей. Например, у телевизора, на который изо дня в день попадает свет, может выгореть экран», — предупредил Казаков.

Лучше всего, если гаджеты лежат в самом прохладном месте квартиры. В идеале — под вентилятором или кондиционером. При этом ближе к полу всегда прохладнее, поэтому устройства можно оставлять на нижних полках стеллажей. Также не нужно складывать устройства друг на друга. Электроника и так быстро нагревается, а если положить телефон на планшет или ноутбук, они станут еще горячее.

«Следует держать технику в чистоте. Грязь и пыль замедляют работу вентиляторов, поэтому держите гаджеты и вентиляционные отверстия чистыми. Для чистки электроники можно использовать баллоны со сжатым воздухом. Они предназначены для бесконтактного удаления пыли и мелкого мусора из труднодоступных мест и внутреннего пространства компьютерной техники, аудио-, видео- и фотоаппаратур. Если один из ваших гаджетов начинает перегреваться и давать сбои в жаркие летние дни, выключите его и отсоедините от источника питания. Дайте ему постоять и остыть, пока корпус не перестанет быть горячим на ощупь», — подытожил эксперт.

 

Фото:  freepik.com

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