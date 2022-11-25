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Эксперт Ирина Ольховик дала советы по выбору искусственной новогодней елки, пишут "Известия".

В беседе с Pravda.Ru 24 ноября специалист указала на то, что сначала нужно определиться с внешним видом елки. Она пояснила, что искусственные ели делают из пленки ПХВ, а при изготовлении искусственной сосны используют специальную леску. Также есть литые елки, они самые дорогие, поскольку каждая веточка заливается в отдельной форме. Деревья из алюминиевого каркаса с использованием ПВХ — самые дешевые.

При покупке новогодней елки, по словам эксперта, стоит обязательно проверить изделие на прочность — к примеру, подергать короткие иголки (они не должны остаться в руке).

Также нелишним будет провести рукой против «роста» иголок — после такого «поглаживания» они должны расправиться и принять прежний вид.

Ольховик уточнила, что искусственные ели уже имеют огнезащитную пропитку, пишет RT.

Фото: ru.freepik.com