Эксперт дал советы по профилактике обморожения лап у собак

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Длительные прогулки в холодную погоду способны привести к переохлаждению и обморожению конечностей вашего любимица. Данное состояние может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал «Известиям» 17 декабря о том, как оказать первую помощь собаке при обморожении лап.

«Переохлаждение может сопровождаться обморожением. Подвержены этому периферические участки тела, например лапы или уши. Кожа в этих местах может бледнеть, затем приобретать синий или серый оттенок. В худшем случае отмороженные участки кожи отмирают и питомцу даже могут ампутировать конечность», — отмечает Голубев.



По его словам, обморожение не всегда возможно заметить немедленно, поскольку между пальцами лап может быть шерсть, которая скрывает покраснения. Также признаки обморожения не всегда легко распознать собаководу, и иногда лишь ветеринар может выявить их.

«Основные симптомы обморожения следующие: кожа на поврежденных участках лап меняет цвет на ярко-красный, затем приобретает белый или сероватый оттенок. Если воздействие холода продолжается, снижается или полностью пропадает чувствительность, затем кожа начинает отмирать, чернеть и расслаиваться», — сказал эксперт.



По мнению специалиста, если человек замечает первые признаки обморожения у питомца, нужно действовать быстро и правильно. Нельзя растирать лапы, пытаться согреть их с помощью фена или заливать горячей водой. После того как владелец перенес собаку в теплое помещение, нужно налить теплую воду (не выше 40 градусов Цельсия) в подходящую емкость и аккуратно опустить туда лапы, чтобы обмороженные участки кожи медленно нагревались. Также можно использовать теплые компрессы для воздействия на пораженные участки. Как только лапы начнут согреваться, у собаки может появиться ощущение покалывания или боль, и важно проследить, чтобы питомец не вылизывал и не кусал эти места.

«Чтобы избежать обморожения, важно контролировать время прогулок в сильные морозы. Если вы заметили, что питомец переступает с лапы на лапу, дрожит, заканчивайте прогулку и возвращайтесь домой. Кроме того, обезопасит любимца специальная одежда и обувь — она защитит от холода и предотвратит налипание снега на лапы и их контакт с реагентами», — подытожил Голубев.