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Экскурсионный маршрут «Стрельная гора» вновь готов к приему гостей!



Посетить туристический объект можно:

- в выходные и праздничные дни с 10.00, последний заезд осуществляется в 15.00;

- в будние дни – только по предварительной заявке.



Заезд на маршрут возможен на своем автомобиле (только на внедорожнике или кроссовере с полным приводом на шипованной резине) или можно воспользоваться услугой подъема от КПП до начала пешеходной тропы.



Стоимость пропуска: 402 рубля с человека, льготный билет будет стоить 250 рублей (жители Самарской области, предъявившие паспорт с пропиской в регионе, относятся к льготной категории). Услуга подъёма обойдётся в 1 тысячу рублей (в стоимость входит 4 посадочных места).



Приобрести пропуск можно на КПП экскурсионного маршрута (оплата наличным и безналичным расчетом).



Находясь на особо охраняемой природной территории следует помнить следующие правила:

-нахождение за пределами экскурсионных объектов, съезд с маршрута, сход с настила/тропы является нарушением режима особой охраны территорий государственных природных заповедников и влечет за собой наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей;

- запрещается запускать беспилотные летательные аппараты, устраивать привалы, разводить костры, оставлять мусор, включать приборы с громким звуком, собирать дикоросы, кормить диких животных;

-запрещается пребывание на территории с домашними животными.