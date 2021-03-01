Экс-участницу Little Big нашли мертвой в Петербурге

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Экс-участница группы Little Big Анна Кастельянос умерла на 40-м году жизни, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

Ее тело нашли в квартире на Рыбацком проспекте в Санкт-Петербурге.

По предварительным данным, смерть не была насильственной. Причину собеседник агентства не уточнил.

У женщины была третья группа инвалидности, а последние полгода из-за проблем со спиной она была прикована к постели. Помимо музыкальной карьеры, Кастельянос вела мероприятия и снималась в кино.

Little Big — российская панк-рейв-группа, основанная в 2013 году в Санкт-Петербурге. Участники коллектива — вокалисты Илья Прусикин, Софья Таюрская и Антон Лиссов, диджей Сергей Макаров.

Фото : @annakast/Instagram/РИА Новости