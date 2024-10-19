Экс-сотрудник отдела ДПС СО ударил следователя, дважды стукнул оперативника и выпрыгнул из окна больницы

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Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР СО возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника отдела ДПС Безенчукского района, подозреваемого по статьям "Насильственные действия, совершенные в отношении следователя, в связи с производством предварительного расследования" и "Применение насилия в отношении представителя власти"..



По версии следствия, 18 октября бывший инспектор отдела ДПС, подозреваемый в получении взятки, находясь в медицинском учреждении, препятствуя в проведении следственных действий из-за сложившейся личной неприязни к следователю территориального отдела СУ СКР СО, в чьем производстве находится уголовное дело в отношении подозреваемого, ударил следователя удар в живот, а оперативнику, осуществляющему оперативное сопровождение по уголовному делу - 2 удара по руке и плечу, причинив им физическую боль.



19 октября подозреваемый, скрылся от правоохранителей, выпрыгнув из окна медицинского учреждения, тем самым избежав задержания по уголовному делу.

В настоящее время установливается его местонахождение. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.