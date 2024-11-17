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Экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет

17 ноября 2024 14:37
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Причина смерти артиста не уточняется.

Умер экс-солист группы "На-На" Владимир Левкин

Бывший солист группы "На-На" Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет, сообщила его жена Маруся в соцсети Instagram*, передает РИА Новости.

"Лети, мое солнышко", — написала она.

Причина смерти артиста не уточняется.

Владимир Левкин родился в Москве 6 июня 1967 года. С детства занимался музыкой, играл на баяне и гитаре. После школы поступил в МЭИ, позже учился в Гнесинском училище и на режиссерском факультете ГИТИСа. Солистом группы "На-На" стал в 1989 году, выиграв конкурс, организованный Бари Алибасовым.

В 1998 году Левкин расстался с "На-На", после чего занимался сольными проектами, снимался в телесериалах, выпустил сборник стихов. В 2000 году начал выступать с группой Kedbl, но затем тяжелая болезнь заставила его покинуть сцену. У Левкина диагностировали лимфогранулематоз, он долго лечился, но все же смог вернуться к активной сценической и общественной жизни.

После начала специальной военной операции на Украине Левкин часто выступал перед военнослужащими, бывал в Луганске, Курской и Белгородской областях.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

 

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