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Экс-мэра кузбасского Прокопьевска исключили из партии "ЕР" за банкет во время траура по погибшим на шахте

27 ноября 2021 16:25
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Чиновника уволили — он проработал на посту мэра всего день.

Мэра кузбасского Прокопьевска Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии "Единая Россия" из-за проведения банкета во время траура по погибшим на шахте "Листвяжная". Об этом РИА Новости рассказал секретарь Кузбасского реготделения ЕР, сенатор Алексей Синицын.

"Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдиной Натальи Александровны", — заявил он.

Собеседник агентства отметил, что именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса об объявлении траура.

"Оба они также покинут свои муниципальные должности", — добавил Синицын.

Как ранее сообщал глава региона Сергей Цивилев, Старченко устроил банкет по случаю своего назначения на должность во время траура, объявленного с 26 по 28 ноября. В итоге чиновника уволили — он проработал на посту мэра всего день.

 

Фото:   РИА Новости / Григорий Сысоев

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