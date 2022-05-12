Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев вышел на свободу

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Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, осужденный за получение взятки, сегодня вышел на свободу. Его выпустили из колонии условно-досрочно. Как передает РИА Новости, бывшего министра увезли на машине.

Улюкаев отбывал наказание в ИК-1 в Тверской области. В конце апреля Московский районный суд Твери удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении, прокуратура и колония не возражали. Обжаловать решение суда никто не стал.

В конце 2017 года Улюкаева приговорили к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки в 2 миллиона долларов от главы "Роснефти" Игоря Сечина. Деньги Улюкаев, как установил суд, потребовал за выдачу министерством положительного заключения на покупку "Роснефтью" компании "Башнефть".