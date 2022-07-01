Экономист, член-корреспондент РАН Гринберг рассказал о состоянии Михаила Горбачева

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Экономист, член-корреспондент РАН Руслан Гринберг рассказал в пятницу, 1 июля, о состоянии первого президента СССР Михаила Горбачева. Накануне Гринберг навестил бывшего главу советского государства в Центральной клинической больнице (ЦКБ), пишут "Известия".

Было отмечено, что у Горбачева есть сахарный диабет, проблемы с почками, и ему делают диализы (процесс удаления из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путем. — Ред.).

«Как себя чувствует? Ну более-менее. Просто сил меньше становится у него. Редко встает. Забывчивость есть. Тема меняется произвольно», — рассказал он в разговоре с телеканалом «Звезда».

По словам экономиста, 91-летний Горбачев живет в больнице уже около трех лет. Там его навещают родственники и близкие.

«У него хорошие условия там, квартира практически. За ним смотрят хорошо, и он очень привык к этому», — добавил Гринберг.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков