Экономика цифровых платформ: более 300 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС

Я нашел ошибку
Главные новости:
в Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
В Большечерниговском районе загорелся грузовой автомобиль ГАЗ
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
На портале «Госуслуги» запущена жизненная ситуация «Налоговый вычет»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Общественник предложил сократить количество отпускных дней в России
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
Роспотребнадзор ужесточит контроль за оборотом БАДов с 2026 года
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
«Единая Россия» провела Третий всероссийский форум «Женщины, создающие будущее»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В Сызрани стартовала военно-спортивная игра «Патриоты России – 2025»
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.96
-0.89
EUR 92.68
-1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Экономика цифровых платформ: более 300 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС

15 октября 2025 11:25
168
Экономика цифровых платформ: более 300 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС

На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании. Лектором Общества «Знание» выступил ректор вуза Максим Гаранин. Слушателями стали более 300 студентов, преподавателей, аспирантов и представителей научного сообщества.

Лекция была посвящена трансформации образования под влиянием цифровых технологий, переходу к платформенной модели и появлению нового типа педагога.

Максим Гаранин отметил, что цифровые платформы радикально меняют систему образования, увеличивая доступность знаний и переводя их в онлайн-формат. Наглядной иллюстрацией этой трансформации служит исторический рост числа учеников на одного преподавателя: от 1-2 в Древнем Египте до миллионов сегодня. Лектор подчеркнул, что этот экспоненциальный рост стал возможен благодаря технологическим прорывам, таким как книгопечатание и интернет, которые последовательно снижали транзакционные издержки.

Ключевым трендом ректор назвал стремительное развитие цифровых образовательных платформ, которые объединяют студентов, преподавателей и работодателей в единой среде. По данным исследования, сегодня в мире насчитывается около 50 таких платформ с аудиторией до 14 млн пользователей. Максим Гаранин обратил внимание, что данные стали новым стратегическим активом в образовании, позволяя анализировать успеваемость, выявлять риски и адаптировать программы под нужды каждого обучающегося.

В заключение лектор заявил, что эти изменения приводят к появлению нового типа педагога — «преподавателя-кентавра», который сочетает человеческие навыки мотивации и навигации с использованием AI-сервисов для генерации контента и коммуникации.

«Благодаря цифровым технологиям студент больше не привязан к конкретному преподавателю или среде. В перспективе, он получит возможность выстраивать индивидуальную, полицентричную траекторию обучения из лучших доступных ресурсов. В свою очередь, преподаватель должен будет подстраиваться под изменения образовательной среды, сочетая свои профессиональные навыки педагога и современные цифровые сервисы», — сказал Максим Гаранин.

Напомним, обсуждение ключевых научных достижений нашей страны продолжится на просветительском марафоне Знание.Наука, который Российское общество «Знание» проведет в Москве 30-31 октября.

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества «Знание», в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества «Знание».

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
62
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
498
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
566
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
513
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
401
Весь список