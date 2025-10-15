Экономика цифровых платформ: более 300 слушателей собрала лекция Общества «Знание» в ПривГУПС

168

На площадке Приволжского государственного университета путей и сообщений прошла лекция о наставничестве в образовании. Лектором Общества «Знание» выступил ректор вуза Максим Гаранин. Слушателями стали более 300 студентов, преподавателей, аспирантов и представителей научного сообщества.

Лекция была посвящена трансформации образования под влиянием цифровых технологий, переходу к платформенной модели и появлению нового типа педагога.

Максим Гаранин отметил, что цифровые платформы радикально меняют систему образования, увеличивая доступность знаний и переводя их в онлайн-формат. Наглядной иллюстрацией этой трансформации служит исторический рост числа учеников на одного преподавателя: от 1-2 в Древнем Египте до миллионов сегодня. Лектор подчеркнул, что этот экспоненциальный рост стал возможен благодаря технологическим прорывам, таким как книгопечатание и интернет, которые последовательно снижали транзакционные издержки.

Ключевым трендом ректор назвал стремительное развитие цифровых образовательных платформ, которые объединяют студентов, преподавателей и работодателей в единой среде. По данным исследования, сегодня в мире насчитывается около 50 таких платформ с аудиторией до 14 млн пользователей. Максим Гаранин обратил внимание, что данные стали новым стратегическим активом в образовании, позволяя анализировать успеваемость, выявлять риски и адаптировать программы под нужды каждого обучающегося.

В заключение лектор заявил, что эти изменения приводят к появлению нового типа педагога — «преподавателя-кентавра», который сочетает человеческие навыки мотивации и навигации с использованием AI-сервисов для генерации контента и коммуникации.

«Благодаря цифровым технологиям студент больше не привязан к конкретному преподавателю или среде. В перспективе, он получит возможность выстраивать индивидуальную, полицентричную траекторию обучения из лучших доступных ресурсов. В свою очередь, преподаватель должен будет подстраиваться под изменения образовательной среды, сочетая свои профессиональные навыки педагога и современные цифровые сервисы», — сказал Максим Гаранин.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»