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Эколог рассказал о подготовке к изменениям климата в России

17 августа 2023 21:57
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Если говорить о последствиях изменения климата, то Россия находится в более выигрышном положении, чем многие другие страны.

Если говорить о последствиях изменения климата, то Россия находится в более выигрышном положении, чем многие другие страны. Тем не менее важно уже сейчас осуществлять подготовку к наиболее вероятным сценариям, заявил в разговоре с «Известиями» 17 августа доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Владимир Пинаев.

«Россия находится в более выигрышном положении, чем многие другие страны, — достаточно территории, в том числе не прибрежной, лесов, водных ресурсов, полезных ископаемых. В то же время, несмотря на то что не все территории благоприятны для жизни, в стандартном понимании у народов России есть тысячелетний опыт выживания даже в самых тяжелых природных условиях», — подчеркнул Пинаев.

Он отметил, что важно уже сейчас осуществлять подготовку к наиболее вероятным сценариям изменения климата.

«Это не только заявленные программы мониторинга вечной мерзлоты и парниковых газов, что, конечно, важно, но и разработка новых стандартов строительства во всех климатических поясах. Это не только новые стандарты строительства жилых зданий, но и промышленных сооружений, дорог, трубопроводов. Важно уже сейчас быть готовыми и соответствовать изменяющимся климатическим условиям», — заявил эколог.

Также он призвал обратить внимание на такой вопрос, как наличие чистой питьевой воды. В настоящее время Россия не испытывает затруднений с этим ресурсом, однако следует рассмотреть возможность минимизации водопотребления в водоемких отраслях, рационализировать водопотребление там, где это возможно, а также очищать загрязненные водоемы, считает Пинаев.

«Те же леса — это не только утилизатор углекислого газа и производитель кислорода. Они играют серьезную роль и в формировании и перемещении воздушных масс, масштабная вырубка лесов приводит к ураганам. Они защищают землю от эрозии (выветривания), а водные артерии — от пересыхания. Когда-то в Советском Союзе были масштабные программы по высадке защитных лесополос, но со временем они деградируют — необходимо заниматься и этим вопросом, поддерживать, подсаживать», — добавил он.

Однако есть и обратная сторона — лесные пожары, в связи с чем эколог считает, что необходимо поддерживать санитарные вырубки, которые препятствуют распространению огня.

«В современной реальности необходимо производить оборудование, которое ремонтопригодно и имеет возможность адаптироваться при изменении технологий. Время одноразовых устройств уходит — человечество не может ни тратить ресурсы на такое производство, ни продолжать загрязнять планету», — отметил эксперт.

Также, по его мнению, важно уже сейчас создавать научные исследовательские институты, которые независимо друг от друга будут предлагать модели развития ситуации, выбирать наиболее безопасные регионы и предлагать действия и механизмы управления новой климатической реальностью.

В свою очередь, доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева заявила, что необходимо также создавать государственные запасы продовольствия, топлива и так далее с учетом существующих, «зачастую катастрофических» последствий изменения климата. И обновлять эти запасы при истечении срока годности.

«Надо также понимать, что изменения климата — это не только потепление, таяние льдов и затопление части территорий. Это ураганы, землетрясения, изменения режима стока рек, тропические ливни, пересыхание озер на одних территориях и заболачивание других. В общем, процесс изменений — это не медленный и плавный процесс, который приведет к катастрофе, а он сам носит катастрофический характер. Поэтому прежде всего надо быть готовыми к практически любым неожиданностям», — подчеркнула Ледащева.

 

Фото:   ru.freepik.com

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