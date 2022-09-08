Эйджизм, запрет на татуировки и пирсинг: жители Самары рассказали, с какой предвзятостью сталкивались на работе

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Опрос проводили среди 1940 работающих жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет, в том числе и в Самарской области. Как показало исследование, 66% самарцев считают, что на российском рынке труда существует дискриминация.

По результатам исследования, 27% респондентов не сталкивалась с дискриминацией в трудовой сфере, остальные ответившие по различным признакам встречались с предвзятым отношением на работе. Более трети участников опроса (33%) отмечают, что при приёме на работу, в процессе работы или при увольнении сталкивались или были свидетелем дискриминации по возрасту. Также опрошенные встречались с дискриминацией по полу – 19%, внешности – 11, семейному положению – 11%, национальности – 9%, ограничениям по здоровью – 9%, социальному положению – 8%.

Из тех респондентов, которые сталкивались с дискриминацией по семейному положению: возникли проблемы при приеме на работу из-за наличия детей (39%), отсутствия супруга или супруги (24%), отсутствия детей (17%), планируемой беременности (14%), замужества или женитьбы (6%). Что касается дискриминации по внешности, то опрошенные встречались с лукизмом из-за лишнего веса – 29%, неформальной одежды – 28%, татуировок – 14%, пирсинга – 10%, яркого окрашивания волос – 7%, остальные респонденты уверены, что в целом внешний вид не устроил работодателя.

Согласно результатам опроса, часть участников опроса (73%) сталкивалась с предвзятостью коллег. Например, 50% респондентов пострадали от распространения слухов, 17% столкнулись с постоянной неконструктивной критикой, 11% – с оскорблениями, 9% – с запугиваниями или угрозами, также 7% – с мелкими кражами или порчей личных вещей, 3% – с высмеиванием, а 3% – с травлей.

Также более половины респондентов (55%) отмечают, что встречались с необъективным и предвзятым отношением со стороны руководства. Из них столкнулись с постоянной неконструктивной критикой (26%), намеренном игнорировании успехов и достижений (19%), оскорблениями (18%), запугиваниями, угрозами (13%), распространением слухов (10%), высмеиванием (8%) и препятствовании в выполнении должностных обязанностей (6%), пишет Зарплата.