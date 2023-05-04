Эффектной динамической подсветке телебашни РТРС в Самаре исполнилось пять лет

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4 мая, ровно пять лет назад, жители Самары и Самарской области получили подарок: на главной телебашне региона филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» установил динамическую архитектурно-художественную подсветку. Телебашня Самарского областного радиотелевизионного передающего центра засверкала яркими разноцветными огнями. Событие было приурочено ко Дню радио, который ежегодно отмечается 7 мая.



На 180-метровой телебашне световыми красками стало возможно создавать различные динамические картины. Обновленная красавица-телебашня стала не только символом передовых технологий телерадиовещания, но и одним из арт-объектов областной столицы.



Тысячи световых элементов и прожекторов торжественно засияли на самой высокой точке Самары: прожекторы создают ровный заливной свет, светодиодные трубки выделяют контур телебашни, 4500 пиксельных гирлянд создают динамические сцены по высоте башни.



Значение самарской телебашни для региона огромно. Сигнал с башни охватывает более полутора миллионов человек: с нее транслируются два цифровых мультиплекса: 20 обязательных общедоступных телеканалов и три федеральных радиостанции.



В 2018 году Самара стала одним из 10 городов России, где РТРС оснастил телебашни архитектурной подсветкой к чемпионату мира по футболу.



Пять лет с наступлением сумерек телебашня украшает Самару цветными динамическими изображениями, которые создаются высокотехнологичным автоматизированным оборудованием. В дни особых дат на башне появляются тематические подсветки.