Эдуарда Харченко и Максима Головина проведут прием по проблемным вопросам ведения предпринимательской деятельности

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10 февраля 2022 года, с 10:00 до 12:00 в приёмной Президента РФ в Самарской области состоится личный приём Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуарда Харченко с участием Самарского межрайонного природоохранного прокурора Максима Головина по проблемным вопросам ведения предпринимательской деятельности.

Прием пройдёт в здании Правительства Самарской области, по адресу: г.Самара, ул.Молодогвардейская, 210.

В связи с эпидемиологической обстановкой предприниматели могут обратиться по телефону. Телефон для предварительной записи на приём: (846) 332-71-77.

Фото из открытых источников