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«Единая Россия» предложит Президенту полностью оплачивать больничные родителям дошкольников

19 апреля 2021 16:55
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Этот вопрос тревожит молодых родителей, которые буквально недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на встрече с председателем движения «Совет матерей России», экспертом ОНФ Татьяной Буцкой поддержал инициативу о выплате родителям с детьми до семи лет пособия по временной нетрудоспособности в полном объеме независимо от продолжительности трудового стажа.

«Единая Россия» поддержит это предложение. Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к Президенту обратимся», - заявил Андрей Турчак.

В свою очередь председатель Совета матерей России Татьяна Буцкая рассказала, что в организацию поступают тысячи обращений по этому поводу. По ее словам, этот вопрос тревожит молодых родителей, которые буквально недавно были студентами, еще учатся или только начинают работать.

«Молодые мамы часто не имеют стажа и не получают 100% от размера заработка, находясь на больничном. Лекарства стоят одинаково. Им эти деньги нужны даже больше, чем тем, у кого есть какая-то финансовая подушка», - отметила Татьяна Буцкая. Она также поблагодарила руководство партии за инициативы по поддержке семей с детьми.

Региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Сидухина отмечает, что в губернии работа в этом направлении проводится системно. Всем молодым семьям, в которых студентами являются и муж, и жена, по инициативе губернатора выплачивается ежемесячное пособие в размере 5 000 рублей. В регионе также действует система компенсации для тех родителей, дети которых не посещают дошкольное заведение.

Напомним, в 2020 году по инициативе «Единой России» в два раза - до 6,7 тысяч рублей - увеличено пособие по уходу за детьми до 1,5 лет. Также был увеличен максимальный размер пособия для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска: с 6 тыс. рублей до 13 504 рублей.

Помимо этого, вступил в силу закон «Единой России», который дает право семье на устройство детей в один детский сад и одну начальную школу, если в них уже обучаются их братья и сестры. Прием по новым правилам начался с 1 апреля 2021 года.

Сейчас партия занимается вопросом законодательного закрепления статуса многодетной семьи и базовых льгот к нему, единых для всей страны. Планируется, что статус будет подтверждаться удостоверением, действительным во всех регионах. Это решит проблему, когда при смене места жительства и переезде в другой субъект РФ родителям приходится заново подтверждать многодетность, передает  пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

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