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«Единая Россия» предлагает проверить свои знания об отцовстве

25 октября 2024 09:36
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«Единая Россия» предлагает проверить свои знания об отцовстве
Онлайн-тестирование доступно на сайте партпроекта «Крепкая семья».
 

20 октября Россия отметила День отца. Это достаточно новый для нас праздник, он появился в 2021 году как парный памятный день ко Дню матери. Праздник подчёркивает важность сохранения традиционных семейных ценностей и роль мужчин в воспитании детей.

Ко Дню отца проект партии «Единая Россия» «Крепкая семья» подготовил диктант, пройдя который вы сможете больше узнать об этом новом для страны празднике и задуматься о роли пап в семье.

Представители проекта «Единой России» «Крепкая семья» и общественная организация «Отцы России» проводят по всей стране тестирование, приуроченное ко Дню отца, отмечавшемуся в прошедшее воскресенье. Проверить свои знания можно до 27 октября — для этого нужно перейти по этой ссылке и пройти несложную регистрацию на сайте партпроекта.

Диктант доступен на сайте проекта https://7ya.er.ru/dictation до начала ноября. Тест состоит из 18 вопросов, занимает не более 30 минут и считается успешно пройденным, если правильные ответы даны как минимум на 16 из них. По итогам успешного тестирования формируется сертификат, который участник получит на электронный адрес, указанный при регистрации. Лучших участников ждут призы от партнеров акции.

Напомним, с предложением учредить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября выступил заслуженный артист России, депутат Госдумы Денис Майданов на стратегической сессии «Народная программа «Единой России». По указу президента День отца в России празднуется с 2021 года.

Теги: Единая Россия

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