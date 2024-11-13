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«Единая Россия» передала в минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах

13 ноября 2024 11:17
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«Единая Россия» передала в минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах.

«Единая Россия» обобщила потребности в регионах и представила их в минпросвещения.

Партия возьмёт на особый контроль сопровождение работ, подчеркнул врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев на Всероссийском совещании по программе капремонта объектов образования. Оно прошло по ВКС в Волгограде при участии министра Сергея Кравцова.

Владимир Якушев напомнил, что в Послании Президент объявил о расширении программы на детсады и учреждения среднего профессионального образования.

«В общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов. Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада. До 12 декабрязакрепим за каждым объектом ответственных депутатов и сенаторов от партии», – сообщил Владимир Якушев.

Он отметил, что за время реализации программы капремонта – с 2022 года – обновлены почти 4,5 тысячи зданий школ. 406 – в этом году. До конца текущего года запланирован ввод ещё более 280 зданий школ.

«Все запланированные на год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской Республике», – отметил Владимир Якушев.

По программе строительства новых школ введены в эксплуатацию 1 411 школ на 850 тысяч учебных мест. В 2024 году уже построено 70 школ, ввод еще 162 школ запланирован до конца года.

«Также с 2019 года по состоянию на 1 ноября 2024 года введены в эксплуатацию 1682 детских сада на 246 тысяч мест», – заключил врио секретаря Генсовета «Единой России».

Сергей Кравцов обратил внимание регионов на угрозы срывов обязательств по нацпроекту «Образование».

«Это обязательства, которые вы на себя взяли, они должны быть исполнены. Эти школы ждут граждане нашей страны», – подчеркнул министр.

1 сентября этого года начала работу школа на 1100 мест в микрорайоне Волгарь. В 2024 году в Самарском регионе в рамках партпроекта «Новая школа» завершается строительство еще 4 образовательных учреждений.  Одна школа в Тольятти, две школы в Самаре и одна - в Сызрани на 1500 мест.  Планируется, что в школе будет 24 класса начальной школы, 30 классов — с 5 по 9 классы и шесть для 10 и 11 классов. Сроки модернизации объектов, качество работ, безопасность материалов партийные десанты контролировали вместе с родителями, учениками, педагогами. «Этого события очень ждут жители Центрального района города: район с плотной застройкой, густонаселенный. Новая школа позволит снизить напряжённость в социуме из-за того, что сейчас дети в переполненных школах вынуждены учиться в две смены. Подрядчики дали обязательства, что 1 сентября 2026 года образовательный центр примет своих первых учеников», – отметила Светлана Ильина, координатор партийного проекта «Новая школа» в Самарской области, председатель комитета по образованию и науке Самарской губернской думы:

Напомним, программу капремонта школ «Единая Россия» реализует вместе с минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована Президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ – от проекта до приёмки – контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы.

Также при поддержке партии досрочно выполнено поручение Президента о строительстве 1300 новых школ с начала реализации нацпроекта «Образование». Помимо этого, партия обеспечивает финансирование из федерального бюджета на реализацию программы капремонта.

Теги: Единая Россия

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