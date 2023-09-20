Двухэтажные поезда заинтересовали самарцев

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Компания-перевозчик сообщила, что с начала этого года количество пассажиров двухэтажных поездов увеличилось на 19,5%.

Так, наиболее востребованными направлениями для поездок на "двухэтажках" стали черноморские курорты и Москва. Больше всего пассажиров садились в Самаре, Тольятти, Пензе и Ульяновске.

Также в компании сообщили, что на Куйбышевской железной дороге курсируют двухэтажные составы на семи маршрутах. Так, например, из областной столицы двухэтажный поезд следует до Москвы, Уфы и Имеретинского курорта, а из Тольятти - до Москвы, пишет Сова.