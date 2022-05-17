Дворец бракосочетания на Молодогвардейской приглашает на традиционный мастер класс "Вальс-Проект" 

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Хотите получить массу позитивных эмоций от танца? А может быть усовершенствовать свои практические навыки?



20 мая 2022 года приглашаем во Дворец бракосочетания г.о. Самара будущие супружеские пары и студенческую молодежь на традиционный мастер класс "Вальс-Проект"



Танец – это язык жестов и эмоций. Он помогает раскрыть чувства, самовыразиться и получить колоссальный заряд энергии.



Участие в мероприятии бесплатно.



В 19.00 присоединяйтесь и регистрируйтесь в Контакте.



Место проведения: Дворец бракосочетания г.о. Самара​ ул. Молодогвардейская, д. 238 (вход со стороны ул. Полевой).

Фото: департамент информационной политики СО