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«Движение первых»: в регионе создаются первичные отделения Российского движения детей и молодежи

26 декабря 2022 15:18
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Отделения Российского движения детей и молодежи откроются во всех муниципалитетах нашей губернии.

В Самаре в Историческом парке «Россия – Моя история» представители самарской делегации I Съезда Российского движения детей и молодёжи презентовали для финалистов «Большой перемены» ценности и миссии «Движения первых».

Новое движение было создано при поддержке Президента страны Владимира Путина. В Самарской области координационный совет по взаимодействию с молодёжным движением возглавил губернатор Дмитрий   Азаров.

«В этом зале собрались уникальные люди – первые участники нового движения – Российского движения детей и молодежи, которые представили наш регион на I Съезде, где были приняты ключевые решения, в том числе и определено название, утверждены ценности, а также сделан огромный шаг в развитии «Движения первых». Сегодня с нами и финалисты замечательного конкурса «Большая перемена». Я уверен, что совместно с вами мы будем работать над созданием новых проектов и мероприятий, делать так, чтобы вам было интересно учиться, жить, создавать и творить в нашем замечательном регионе. Правительство Самарской области и лично Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, который возглавил Координационный совет регионального отделения «Движения первых», будем делать все возможное для развития нового движения на территории Самарской области», - подчеркнул, приветствуя участников встречи, заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

Также в мероприятии приняли участие педагоги-наставники, студенты среднего профессионального образования.

«На I Съезде Российского движения детей и молодежи были представители педагогов. Мы смогли обсудить деятельность направления и понять, на чём именно необходимо сосредоточиться учителям. Также мы с коллегами посетили Московский педагогический университет, где поговорили о психолого-педагогических аспектах современного детства. На этом тоже важно сейчас останавливаться, ведь задача педагогов – помочь детям влиться в новое Движение и коллектив. Именно педагог уже на самых ранних этапах может направить ребенка в ту деятельность, которая ему будет интересна», - поделилась учитель МБОУ Школа №53 г.о.Самара, куратор педагогического направления Самарского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Анна Труханова.

В ходе встречи участники I Съезда представили региональную визитку, поделились своими впечатлениями, рассказали о новых идеях.

 «Самая главная миссия движения – это организовывать деятельность для детей, ради детей и вместе с детьми. Российское движение детей и молодежи объединит самые лучшие практики, идеи всего детского движения нашей страны. 26 организаций-учредителей, из которых треть представлены на территории Самарского региона, будут работать вместе, формируя и создавая единую воспитательную среду и информационный фон», - подчеркнула председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Кристина Гнатюк.

Кристина Гнатюк подробно рассказала об утвержденных ценностях, целях и задачах движения, представила вниманию участников перспективный план работы. Также на Съезде были определены 12 основных направлений. Среди них – образование и знания, культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия.

В настоящее время важно рассказать школьникам и обучающимся колледжей и техникумов о новом движении, его направлениях деятельности, а также помочь вступить в ряды «Движения первых».

Самарские делегаты уже провели ряд презентационных встреч в Новокуйбышевске и Самаре. На этой неделе ребята посетят школы областного центра, чтобы пригласить в свою команду всех желающих.

Отделения Российского движения детей и молодежи откроются во всех муниципалитетах нашей губернии.

Вступить в движение можно уже сейчас на сайте будьвдвижении.рф. Стать участником могут обучающиеся образовательных организаций.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

 

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