Я нашел ошибку
Главные новости:
Фанату стало плохо за 10 минут до конца встречи.
Болельщик «Крыльев Советов» скончался после матча с «Рубином» на стадионе «Солидарность Арена»
Голы Сергеева и Пиняева принесли победу "Крыльям" в последнем матче года.
"Крылья Советов" сыграли на "Солидарность Самара Арене" с казанским "Рубином" - 2:0
В Самаре поезд насмерть сбил пожилую пару
В Самаре поезд насмерть сбил пожилую пару
34 из 43 случаев заболевания выявили у прошедших вакцинацию, 14 человек из них также получили бустерную дозу препарата.
Большинство заболевших в США омикрон-штаммом коронавируса прошли вакцинацию от инфекции
Чтобы обезопасить себя от проблем со спиной и челюстью, следует обзавестись большой подушкой, отметил специалист.
Двигательный терапевт рассказал об опасных позах для сна
В Самаре за сутки заболели 283 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Конструкция вакцины против штамма "омикрон" собрана
Конструкция вакцины против штамма "омикрон" собрана
Любимые новогодние традиции россиян — встреча с близкими, украшение елки и обмен подарками
Любимые новогодние традиции россиян — встреча с близкими, украшение елки и обмен подарками
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.61
0.01
EUR 83.12
-0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарской филармонии состоится концерт «Звезды московского джаза: Сергей Жилин и «Фонограф-Джаз-Бэнд»
В СОУНБ открывается необычная выставка атмосферных открыток «Зимние истории»
В Самаре пройдет второй фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Двигательный терапевт рассказал об опасных позах для сна

11 декабря 2021 14:48
167
Чтобы обезопасить себя от проблем со спиной и челюстью, следует обзавестись большой подушкой, отметил специалист.

Сон на боку или на спине с подушкой под головой может спровоцировать перекос таза, сколиоз, а также изменение прикуса и стачивание зубов. Об этом рассказал двигательный терапевт, специалист международного уровня, инструктор соматического обучения Томаса Ханны, специалист по физическому развитию детей и взрослых Артём Ранюшкин в беседе с Ura.ru, передает Лайф.

"Самые популярные позы — на боку или на спине с подушкой под головой —нежелательны для постоянного сна. Тело быстро "запоминает" удобное для него положение — например, на левом боку спят те, у кого есть напряжение мышц по правой стороне, — и затем регулярно "возвращается" в него, чем постоянно усугубляет уже имеющиеся проблемы. Сон на боку провоцирует перекос таза и, как следствие, сколиоз. Вдобавок, в таком положении челюсть "съезжает" в сторону, из-за чего стачиваются зубы, перенапрягаются жевательные мышцы, появляются "щелчки" в челюсти", — объяснил Ранюшкин.

При этом если спать на спине, то она будет "проваливаться". По словам эксперта, у людей, имеющих проблемы с "утопанием" челюсти, сон в такой позе лишь усугубит ситуацию. Терапевт отметил, что в случае, когда мы кладём на подушку только голову, нижняя часть рта "выезжает" вперёд, в результате такое положение фиксируется — меняются лицо и прикус.

Обезопасить себя от подобных проблем можно с помощью большой подушки. Ложиться на неё нужно в такой позе, чтобы была захвачена и поясница, и голова, а наклон тела составлял примерно 45 градусов, объяснил специалист. По словам Ранюшкина, именно это положение даёт полноценную поддержку каркасу и позволяет телу расслабиться, не подвергаясь деформациям.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
11 декабря 2021  11:13
В Самаре открылся III Форум по цифровой дипломатии
235
О прикладных задачах и направлениях Игорю Комарову доложили профильные министры, которые непосредственно работают с системой или координируют работу муниципальных образований.
10 декабря 2021  22:05
Игорь Комаров и Дмитрий Азаров обсудили перспективы развития в регионе комплексной системы дистанционного мониторинга
964
Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 80 лет назад конструкторы поставили на крыло первый самолет, собранный в стенах куйбышевских заводов.
10 декабря 2021  19:04
Подвиг куйбышевцев увековечен: Игорь Комаров и Дмитрий Азаров открыли мемориал «Самара – город трудовой доблести»
665
10 декабря в Самарскую область с рабочей поездкой прибыл Полномочный Представитель Президента в ПФО Игорь Комаров.
10 декабря 2021  18:04
Игорь Комаров провел совещание о мерах по противодействию распространения COVID-19 в Самарской области
696
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
10 декабря 2021  13:51
Еще 746 жителей Самарской области заболели коронавирусом
534
Весь список