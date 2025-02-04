Двести двадцать единиц оружия передало управление Росгвардии по Самарской области в зону СВО

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Управление Росгвардии по Самарской области отправило в зону проведения специальной военной операции 220 единиц охотничьего оружия. Это очередная партия добровольно сданного или изъятого, а также хранящегося на складах, но не востребованного владельцами оружия.

Речь идет об обращенных в собственность Российской Федерации гражданских ружьях и карабинах, которые более года хранились на складах Росгвардии и МВД. Отобранные единицы технически исправны и готовы к применению. Ранее такое оружие утилизировалось, в настоящее время в соответствии с действующим законодательством — передается в государственные военизированные организации для выполнения поставленных перед ними задач.

Опыт боевых действий показал, что наиболее актуальными оказались гладкоствольные многозарядные ружья 12-го калибра как отечественного, так и зарубежного производства. Они эффективны для борьбы с дронами и небольшими беспилотными летательными аппаратами.