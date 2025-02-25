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Две модельные библиотеки Тольятти станут участниками федерального проекта «Гений места»

25 февраля 2025 15:33
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На базе отобранных учреждений открываются «точки концентрации талантов», где кураторы оказывают методическую и информационную поддержку творческим инициативам жителей.

Две модельные библиотеки Тольятти вошли в число победителей конкурсного отбора федерального проекта «Гений места» на 2025 год. Проект, инициированный Министерством культуры РФ и Российской государственной библиотекой, направлен на создание современной инфраструктуры для развития креативных индустрий в регионах. Программа реализуется в рамках национального проекта «Семья».

На базе отобранных учреждений открываются «точки концентрации талантов», где кураторы оказывают методическую и информационную поддержку творческим инициативам жителей. Посетители могут осваивать навыки по одному из 14 направлений креативных индустрий, а также изучать специализированную литературу.

В Тольятти участниками проекта стали:

Библиотека добрососедства, которая займётся изучением, обобщением и продвижением знаний об исторической и культурной ценности микрорайона Шлюзовой. Здесь горожане смогут получить знания в области архитектуры, урбанистики и креативного туризма.

Модельная центральная библиотека им. В.Н. Татищева, которая станет центром по направлению «Креативный туризм». В библиотеке будут проходить встречи молодёжи с профессионалами в сфере туризма, исторического просвещения и культуры. Также планируется создание интерактивной карты «Нескучный Тольятти» с малоизвестными фактами о городе. Этот веб-ресурс станет полезным инструментом для развития туристических маршрутов.

Проект «Гений места» реализуется в рамках федерального проекта «Придумано в России» и направлен на поддержку креативных инициатив и развитие творческого потенциала регионов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Тольятти

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