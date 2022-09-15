Два цифровых проекта региона участвуют в голосовании Всероссийского конкурса IT-проектов «ПРОФ-IT.2022»

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В рамках Всероссийского конкурса региональной информатизации «ПРОФ-IT» уже в четвертый раз проводится Премия «Народное признание». Органы власти заявляют на премию проекты, пользователями которых являются граждане в селах и городах. В этом году на право стать лучшими сервисами претендуют более 80 проектов из 35 регионов.

Самарская область представлена двумя «цифровыми» проектами: «Карта жителя Самарской области» (реализует ГБУ СО «Цифровой регион», подведомственное учреждение областного департамента информационных технологий и связи, по инициативе губернатора Дмитрия Азарова) и сервис «Получение информации о наличии или отсутствии особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий» (реализует министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области).

Проголосовать за самарские проекты можно по ссылкам:

https://prof-it.d-russia.ru/narodnoe-priznanie/karta-zhitelya-samarskoy-oblasti-kzh-so

https://prof-it.d-russia.ru/narodnoe-priznanie/servis-poluchenie-informatsii-o-nalichii-ili-otsutstvii-osobo-tsennyh-produktivnyh-selskohozyaystvennyh-ugodiy

Всероссийское голосование по выбору лучших электронных сервисов, разработанных для получения государственных услуг, стартовало в четверг, 15 сентября, и продлится до 29 сентября 18:00 московского времени включительно.

Открытым голосованием жители выбирают лучшие проекты, которыми пользуются в повседневной жизни. Сервисы, набравшие наибольшее количество голосов, признаются обладателями главного приза – «Народное признание».

Отдать свой голос можно на сайте форума. Для этого необходимо поставить лайк/проголосовать напротив проекта, который, по мнению голосующего, является самым полезным в получении государственных услуг. Каждый участник голосования может выбрать три наиболее полезных проекта.