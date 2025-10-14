Два медиапроекта из Самарской области вышли в финал Всероссийской молодежной премии «ШУМ»

116

Два представителя Самарской области стали финалистами Всероссийской молодежной премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Всего для участия в конкурсе в 2025 году подано рекордное количество заявок – более 15 000 из всех регионов России, из которых по итогам отбора экспертным жюри были выбраны 84 лучших проекта.

В номинации «Взгляд в будущее» Самарскую область представляет выпускница Самарского университета и ведущая телерадиокомпании «Губерния» Инна Платонова. Ее авторский телепроект «Эксперименты Платоновой» знакомит зрителей с молодыми учеными региона и их перспективными разработками. За 2025 год уже вышло 10 выпусков программы, которые демонстрируют научный потенциал Самарской области.

В номинации «Связующее звено» в финал вышла Полина Меньшова с образовательным проектом «Изборник | Русский язык и лингвистика». Ее издание, ориентированное на старшеклассников, студентов и преподавателей, популяризирует русский язык, представляя его как основу национальной идентичности и взаимопонимания в обществе.

Победители премии определятся путем народного голосования, которое проходит в официальном сообществе премии «ШУМ» в социальной сети «ВКонтакте» до 18 октября включительно. Голосование проходит по 12 номинациям, в результате которого в каждой номинации определятся по 3 лидера.

Прямые ссылки для голосования за представителей Самарской области:

Инна Платонова (номинация «Взгляд в будущее», уже отдано 37% голосов): https://vk.c c /cQjOQX

Полина Меньшова (номинация «Связующее звено», уже отдано 8% голосов): https://vk.cc/cQjOVf

Церемония награждения победителей состоится 25 октября в Москве, в Национальном центре «Россия».

Всероссийская премия «ШУМ» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» и направлена на выявление, поддержку и поощрение талантливых молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет.

Премия призвана содействовать содействие обмену опытом, повышению профессионального уровня молодых создателей контента и журналистов, развитию медиапроектов в регионах, а также формированию и укреплению сообщества молодых медиалидеров страны.

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области