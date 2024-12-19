Духовное управление мусульман России разрешило религиозное многоженство

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Совет улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ разрешил мусульманам РФ заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам, сообщил РИА Новости зампред совета и зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Расширенное заседание совета, выпустившего фетву (богословское заключение) "Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ", состоялось накануне, сказал он.

"Принято решение о возможности заключения мужчиной одновременно второго, третьего или даже четвертого религиозного брака. Это допускается, если существует неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья, в связи с окончанием репродуктивного возраста или иным объективным причинам, скажем, сексуальной несовместимости супруги. Учитывается и такой факт, как нежелание супруги рожать детей", – рассказал Аляутдинов.

Религиозный деятель сообщил, что основным условием допустимости многоженства является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам.

"Оно проявляется в равноценном материальном обеспечении всех жен, в предоставлении отдельного жилья каждой из них, в проведении мужем со всеми своими супругами равного времени в установленной по договоренности с ними очередности. Если эти условия не соблюдаются, то мужчине не разрешается вступать в полигамный брак", – добавил муфтий.

Мужчине, состоящему в браке, также надлежит сообщить своей жене о намерении заключить новый брак с другой женщиной, сказал он. "Недопустимо скрывать наличие жены. Если она (вторая жена – ред.) не была поставлена в известность об этом и не готова мириться с этим, то вправе требовать расторжения своего никаха (венчания по исламским нормам – ред.)", - добавил Аляутдинов.

Кроме того, сообщил зампред совета улемов ДУМ РФ, состоящий в браке мужчина при заключении еще одного религиозного брака обязан будет усыновить всех детей, а также нотариально оформить завещание.

Положения фетвы разъясняют права и обязанности супругов, состоящих в религиозном браке, а не подменяют нормы семейного законодательства РФ, отметил Аляутдинов. Он пояснил, что закон признает только один брак, заключенный в государственных органах ЗАГС с выдачей специального свидетельства, но так как полигамные семьи, состоящие в религиозном браке, фактически существуют, права женщин в них необходимо оговорить.

"Права женщины, которая состоит только в религиозном браке, юридически не закреплены. Наше богословское заключение поможет ей совершить необходимые действия для сохранения за собой прав", – заключил муфтий.

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