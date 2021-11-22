Достойная пенсия в Самаре — 40,6 тыс. рублей, по мнению жителей города

221

Самые высокие пенсионные ожидания — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые скромные — в Кирове и Ижевске. Представители экономически активного населения России поделились своими представлениями об основных источниках дохода на пенсии и мечтами о достойном размере государственного пенсионного обеспечения. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие более 32 тыс. респондентов из всех округов страны.

В Самаре по сравнению с другими мегаполисами достаточно малое число жителей полагается на возможность работать по достижении пенсионного возраста (26%), еще меньшее количество — на государственную пенсию (18%). А вот число тех, кто планирует жить на накопления, — максимально (20%), город наравне с Пермью занимает первое место по этому показателю. Еще два года назад на возможность продолжать работать надеялся каждый третий, а на свои сбережения — 15%. Достойным уровнем пенсионного обеспечения среднестатистический самарец считает 40,6 тыс. руб. в месяц (+7% к запросам прошлого года). В 2020 году пенсионные ожидания равнялись сумме 37,8 тыс. руб., а в 2019 г. – 37,7 тыс. руб.

На вопрос об основном источнике дохода по достижении пенсионного возраста представители экономически активного населения России чаще отвечали, что рассчитывают продолжить работать и жить на зарплату (28%). На государственную пенсию надеются 24%. Жить на личные сбережения планируют 14% опрошенных. Средства, вложенные в негосударственные пенсионные фонды, назвали основным источником дохода в зрелом возрасте 4% россиян. На помощь детей рассчитывает только 1 человек из 100. Другие источники дохода назвали 7% респондентов, среди них — поступления от сдачи в аренду недвижимости, дивиденды и купоны по ценным бумагам.



Для молодежи возраст выхода на пенсию кажется еще очень далеким: россияне до 24 лет сейчас чаще думают, что смогут положиться на государственную пенсию. Респонденты от 25 до 44 лет чаще говорят, что рассчитывают продолжать трудиться и получать зарплату. Среди граждан старше 45-ти поровну тех, кто рассчитывает жить на пенсию и трудовые доходы (по 30%).



Реже всего на государственную пенсию россияне полагались в посткризисном 2009-м (лишь 7%), чаще всего — в прошлом году (25%). На первом же месте в качестве основного источника дохода по достижении пенсионного возраста россияне практически всегда указывали зарплату, лишь в 2009-м каждый третий собирался жить на сбережения.



Достойная пенсия, по мнению среднестатистического россиянина, сегодня должна равняться 43 тыс. руб. в месяц (+8%, в прошлом году средние запросы были на уровне 40 тыс. руб.). Женские запросы скромнее мужских (41 и 44,7 тыс. руб. соответственно). Молодежь до 24 лет считает достойной пенсией 35,8 тыс. руб. в месяц, россияне старше 45 лет — 45 тыс. руб. Чем выше уровень дохода, тем выше и пенсионные ожидания: 37 тыс. руб. — у россиян с зарплатой менее 30000 руб. и 48 тыс. руб. — у тех, кто зарабатывает более 80000 руб. в месяц.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 403

Время проведения: 10—15 ноября 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов