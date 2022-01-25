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23 января 2022 года ДОСААФ России отметило 95-летний юбилей.

На протяжении всей своей долгой и славной истории Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту играло важнейшую роль в укреплении обороноспособности государства, подготовке молодежи к службе в армии и на флоте, способствовало развитию авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта, сохраняя при этом свое главное предназначение – патриотическое воспитание граждан.

Созданное в 1927 году, оно привлекло в свои ряды миллионы граждан страны, которые стали обучаться в авиационных, технических кружках, радиоклубах и других секциях начальной военной подготовки. За короткий срок организация стала поистине общенародным оборонно-патриотическим движением. После вероломного нападения фашистской Германии «Оборонное общество» внесло весомый вклад в организацию отпора врагу. Во время войны ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) активно участвовало в укомплектовании военно-обученными резервами регулярных частей армии, авиации и флота, оказании помощи фронту и тылу. Уже в первые месяцы войны по мобилизации и добровольно на фронт ушло более половины состава её членов: 7 миллионов 200 тысяч человек. Такого массового притока в действующую армию военно-обученного резерва не знала ни одна страна.

Воспитанники ОСОАВИАХИМа героически сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Сотни тысяч из них за мужество и героизм были награждены орденами и медалями, многие стали Героями Советского Союза. ОСОАВИАХИМ внес неоценимый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне.

ДОСААФ был и остается настоящей школой героического патриотизма, в которой любой желающий может получить уникальные навыки, знания и профессии, освоить азы начальной военной подготовки, а также получить моральную и физическую закалку.

Через структуры Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту прошли миллионы юношей и девушек, молодых патриотов, воспитанных в традициях защиты Родины. В числе его выпускников – Александр Покрышкин и Иван Кожедуб, Юрий Гагарин и Валентина Терешкова и множество других выдающихся людей.

Трудно представить без этой организации и историю самарской земли. Миллионы жителей области получили здесь начальную военно-техническую подготовку, овладели многочисленными профессиями, необходимыми и военное время, и в мирной жизни. И всегда выпускники ДОСААФ были на особом счету и в армии, и в авиации, и на флоте.

Славные традиции предшественников успешно продолжает и нынешнее поколение активистов и членов ДОСААФ России. Преподаватели, воспитатели, сотрудники отделений и образовательных организаций ДОСААФ России Самарской области учат не только стрелять, водить автомобили, управлять самолетом, прыгать с парашютом, но и формируют личности, готовые к труду и обороне, способные любить свою Родину и главное – защищать её. За годы деятельности Самарской оборонной организацией были подготовлены тысячи призывников по военно-учетным специальностям и сотни тысяч специалистов массовых технических профессий. В настоящее время в 15-ти образовательных учреждениях ДОСААФ России Самарской области любой желающий может получить востребованную на рынке труда водительскую профессию, в том числе и одну из самых популярных – «водитель транспортного средства категории «В». Самарское региональное отделение ДОСААФ России планирует расширять спектр направлений подготовки специалистов для рынка труда региона.

Сейчас старейшая общественно-государственная организация страны переживает «второе рождение». Многое делается для поднятия авторитета организации и качественного выполнения возложенных на неё государственных задач. Концепция развития ДОСААФ России предусматривает создание качественно новой системы допризывной подготовки молодежи, включающей в себя современные формы военно-патриотического воспитания молодежи, интенсивное развитие массовых военно-прикладных, авиационных и технических видов спорта. Сегодня работа нацелена на укрепление физического и духовного здоровья молодежи, вовлечение подрастающего поколения в систематические занятия спортом, повышение качества подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

ДОСААФ России – это уникальная общественно-государственная оборонная организация, всей своей историей доказавшая свою эффективность и значимость в укреплении обороноспособности страны, воспитании молодежи как самоотверженных защитников Родины. ДОСААФ России – прочное связывающее звено между армией и обществом, один из ключевых элементов в укреплении нравственного и физического здоровья подрастающего поколения. Сотрудники ДОСААФ России Самарской области осознают всю важность сохранения и развития потенциала организации, накопленных традиций, мастерства и профессионализма для решения еще более серьезных задач, поставленных перед ДОСААФ России Президентом и Правительством Российской Федерации.