Допуск к работе в «скорой» для студентов медвузов сделали бессрочным

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В 2023 году в России, по данным Минздрава, не хватало 63 тысячи средних медицинских работников. Частично восполнить дефицит помогают студенты профильных вузов. Они могут работать медбратьями и медсестрами или фельдшерами скорой помощи. Приказ министерства сделал этот механизм бессрочным.

Соответствующий документ ведомства опубликован на официальном портале правовых нормативных актов. Изменения внесли в тематический приказ Минздрава от 1 ноября 2022 года, который регламентирует порядок допуска студентов к работе на должностях специалистов со средним медицинским или фармацевтическим образованием.

Документ должен был действовать до 1 марта 2025 года, теперь же это ограничение убрали. Кроме того, в приказ добавили условия приема учащихся на работу в «скорой». Правила были описаны в постановлении Правительства с истекающим сроком действия — до 1 января 2025 года.

По новому документу к работе на «скорой» допустят студентов, окончивших не менее четырех курсов по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология». Поработать смогут и выпускники по этим специальностям, а также по сестринскому делу.

Учащиеся могут выполнять обязанности по приему вызовов. Кроме того, им разрешено трудиться фельдшером в выездной бригаде скорой помощи. Но в этом случае студенты оправятся на вызов только под контролем опытного специалиста. Им может стать сертифицированный врач или фельдшер бригады.

Студенты медуниверситета должны начинать работу как минимум с четвертого курса, считает зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Тогда они привыкают к профессии, возможным трудностям, взаимоотношениям с пациентами и коллегами», — сказала депутат «Парламентской газете». Без практики гораздо сложнее адаптироваться к работе после окончания вуза.